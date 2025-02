Lazzate-Meda, un derby da ultima spiaggia

Mercoledì di campionato in Eccellenza che si apre col match delle 19 a Lazzate tra Ardor e Meda. I tre punti servono a entrambe come l’aria, ai padroni di casa per restare attaccati con le unghie e coi denti alla quinta posizione dopo le ultime due sconfitte in trasferta con Vergiatese e Ispra, agli ospiti per respirare ossigeno dopo un fallimentare inizio di 2025 e la caduta in zona playout. Sempre nel girone A (da qui in poi tutte alle 20.30) la Base fa tappa a Casteggio per un incrocio vitale se si vogliono ancora nutrire ambizioni di salvezza, lo stesso dicasi per la Lentatese a Sesto Calende.

Nel girone B seconda di fila alla Leon Arena per la squadra oggi affidata a mister Ghidelli contro l’Arcellasco in cerca del cambio di passo decisivo per stare nelle cinque. Scotta il pallone a Muggiò dove gioca la Fucina che ha perso le ultime quattro, è in zona playout ma se oggi batte il Lemine lo raggiunge a quota 33. Per l’orgoglio la Casati Arcore, oramai spacciata, di scena a Olginate.

In Prima Categoria si giocano un paio di recuperi importanti per le sorti del girone M a partire da quello di Vimercate con la Dipo che in caso di successo sulla Juvenilia andrebbe a -1 dalla capolista La Dominante. Calcio d’inizio alle 20.30, mezz’ora prima di Città di Cornate-Besana Fortitudo, entrambe impegnate a stare lontano dalla zona calda.

Ro.San.