Lazzate riparte da Fedele in panca e Giangaspero in attaco. Lentate di nuovo a Mastrolonardo

Ferdinando Fedele guiderà per un’altra stagione l’Ardor Lazzate.

Il giovane tecnico varesino sarà dunque per il terzo anno consecutivo l’allenatore della formazione gialloblù che quest’anno ha chiuso al sesto posto il girone B di Eccellenza, lontanissima dai playoff. La decisione è stata presa nella serata di martedì dal consiglio direttivo del club che ora ha come vicepresidente Pierangelo Balzarotti, figura storica della società lazzatese. Il nuovo direttore generale sarà Federico Marangoni. Si lavora già sulla nuova rosa, l’intenzione è quella di mantenere l’ossatura di quella attuale a partire dal centravanti Francesco Giangaspero, confermatissimo come punto di riferimento offensivo. Si cambia, come è noto, alla Lentatese. Al posto di Simone Fossati – passato al Lesmo – ritorna Roberto Mastrolonardo che ha già allenato a Lentate nella stagione 2014/2015, poi Biassono, juniores dell’Olginatese e nelle ultime quattro stagioni ha allenato il Lecco Under 19 e Primavera 3.

Ro.San.