Lazzeretto alza la Coppa Provinciale. Servono due rimonte e i calci di rigore

VAGLIA: Bellanza, Sequi, Benvenuti F., Rapi, Dalu, Berni, Hoxha A., Dugini, Hoxha E., Romano, Caneschi. A disp.: Naldi, Mordini, Pompili, Ulivi, Commentale, Pineti, Riina, Cecconi, Barracco. All.: Falleri.

LAZZERETTO: Mannucci; Benelli (101’ De Vincentis M.), Guidi, Biondi, Aiuti (50’ Zapparata); Wajid, Terenzi (50’ Boni), Governi A. (50’ Ejlli); Valenti; Perri, Demiri. A disp.: Frangioni, Benvenuti N., Parlato, Morelli, Beconcini. All.: Peruzzi.

Arbitro: Morgillo di Firenze.

Reti: 46’ e 100’ Hoxha E.; 80’ e 113’ Perri

FIRENZE – Due volte sotto, prima nei tempi regolamentari e poi nei supplementari, il Lazzeretto reagisce in entrambe le circostanze, porta la sfida ai rigori e grazie alla maggior precisione dagli undici metri alza al cielo il suo primo storico trofeo in Figc dopo il passaggio della scorsa stagione in Terza Categoria dopo svariati anni da protagonista negli amatori. Al campo sportivo dell’Isolotto, infatti, la squadra di mister Peruzzi vince la Coppa Provinciale di Firenze contro il Vaglia, quarta forza del girone B del campionato fiorentino mentre i cerretesi sono sesti in quello pistoiese. I mugellani cercano di far valere la propria maggior fisicità verticalizzando immediatamente per le punte e aggredendo le secondo palle, ma senza creare grossi gratta capi alla difesa biancorossa, sebbene orfana di Carmignato e Lorenzo Governi. Al contrario quando riesce a mettere palla a terra il Lazzeretto è sempre ficcante con le sue combinazioni veloci ed in almeno tre circostanze va vicinissimo al vantaggio. A sbloccare il risultato, però, è il Vaglia dopo appena quindici secondi dall’inizio della ripresa, quando sugli sviluppi di una rimessa laterale effettuata direttamente in area di rigore Emiliano Hoxha è bravo a girare di testa sotto l’incrocio dei pali. La risposta del Lazzeretto arriva all’80’ con Perri al termine di una splendida azione manovrata. Il Vaglia colpisce poi un palo su punizione e il team di Peruzzi costruisce altre tre palle-gol, ma si va ai supplementari: a cinque minuti dalla fine del primo i mugellani tornano avanti con un tiro da fuori area di Armand Hoxha, che Mannucci non trattiene. Il Lazzeretto, però, non ci sta e al 113’ trova il 2-2 ancora con Perri (quattro gol decisivi tra semifinale e finale) in mischia. Nella lotteria dal dischetto, così come successo nei quarti contro il Carraia, si erge invece nuovamente a protagonista il portiere Mannucci, che neutralizza i rigori di Dalu e Romano. I cerretesi sbagliano solo con Zapparata (fuori) e grazie alle trasformazioni di Valenti, Demiri, Boni e Ejlli si portano a casa la coppa. Grande entusiasmo poi negli spogliatoi del Lazzeretto con mister Peruzzi che festeggia fumando un sigaro come Conceicao del Milan in Supercoppa e il presidente Giovanni Caponi che beve spumante dal trofeo. In attesa di conoscere i propri avversari per la fase regionale della competizione, domenica alle 15 il Lazzeretto è pronto a rituffarsi nella rincorsa ai play-off di campionato, ospitando alle 15 il Montale Antares. Simone Cioni