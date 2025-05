Lazzeretto e Ponte a Elsa ai play-off, Casenuove Gambassi a un passo dalla promozione

Nel girone unico di Pistoia può festeggiare il Lazzeretto che supera 4-2 il Cerbaia di Lamporecchio con le reti di Governi L. e la tripletta di Morelli. I biancorossi centrano così la qualificazione ai play-off grazie alla concomitante sconfitta del Capostrada, caduto in casa per 1-2 contro il San Felice che ha dominato il campionato, terminando primo, imbattuto, a +19 sulla seconda. Nel girone B di Pisa la capolista Casenuove Gambassi ha battuto 5-2 La Borra di Pontedera: per i padroni di casa a segno Koceku e Robaj (entrambi con una doppietta) e Hoxhaj. I termali sono quindi a un punto dalla Seconda Categoria visto il +3 sull’inseguitrice Casciana Termelari, che ha battuto il Ponzano in casa per 2-1 (rete empolese di Rossi): verdetto rimandato all’ultima giornata, dove al Casenuove Gambassi basterà un pareggio contro l’Oltrera, quartultimo. Proprio una vittoria sull’Oltrera per 2-1 (gol di Sindoni e Viggiano) ha permesso al Ponte a Elsa di centrare i play-off, mentre dopo la sconfitta per 4-2 a Treggiaia il Calasanzio si giocherà l’ultimo accesso ai play-off col Perignano all’ultima giornata: il Calasanzio, impegnato contro il Castel del Bosco (decimo) dovrà quantomeno eguagliare il risultato del Perignano, impegnato invece in casa proprio contro il Cascina Termelari, in uno scontro che ha una posta in palio importante per entrambe le compagini. Sempre nello stesso girone, come detto, cade il Ponzano di misura a Casciana Termelari, terminando così la propria stagione al nono posto con 40 punti, mentre il Giovani Fucecchio cala il poker in casa contro il fanalino di coda Montopoli: annata difficile per i bianconeri, che terminano quindi terzultimi con 24 punti all’attivo. Infine, si è concluso il girone A di Firenze, i cui verdetti erano però già scritti: la capolista, e già promossa, Capraia ha terminato un’annata trionfale travolgendo 7-2 a Montelupo il Cortenuova, con due reti di Ciulli (arrivato così al secondo posto della classifica capocannonieri con 19 reti, dietro a Pellegrini, sempre del Capraia) e marcature singole per Cassandro, Tramacere, Grossi, Ferri e Allegri, raggiungendo così l’impressionante bottino di 101 gol segnati in 28 partite per una media mostruosa di 3,6 gol a partita. Caduto invece il Serravalle, che ha perso 3-1 a San Polo.

Damiano Nifosì