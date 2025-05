Lazzeretto eliminato: Virtus Chianciano vince 3-1 e vola in semifinale

Amara sconfitta per il Lazzeretto anche la seconda ed ultima gara del triangolare dei quarti della fase regionale. I biancorossi erano obbligati a vincere con due reti di scarto, dopo il ko per 3-2 a Petraia, per ribaltare la differenza reti e volare in semifinale. Al Lensi, invece, il Virtus Chianciano, già vincitore 2-0 contro il Petraia, si impone per 3-1. La squadra di Peruzzi ci prova, ma gli ospiti si difendono bene e a metà ripresa trovano il primo gol della partita. Poi, subito dopo arriva il raddoppio. Nel finale prima Lazzeretto accorcia e poi Chianciano cala il tris.

Intanto nell’ultimo weekend si è scesi in campo soltanto nel girone B di Pisa, dove la capolista Casenuove Gambassi ha colto una preziosa quanto sofferta vittoria a Pontedera contro l’insidioso Freccia Azzurra. Al termine di una partita tiratissima, infatti, gli uomini di Ceccatelli hanno trovato il gol-vittoria proprio al 90’ con Volpini, ben imbeccato in area da Fioravanti. I termali hanno portato così a tre i punti di vantaggio sul Casciana TermeLari, che ha impattato 0-0 nello scontro diretto di Pagnana contro il Calasanzio. Nonostante il pari gli empolesi si portano a più quattro proprio sul Freccia Azzurra all’ultimo posto utile per accedere ai play-off.

Play-off dove torna anche il Ponte a Elsa dopo il pirotecnico 4-3 nel derby di Ponzano. I biancorossi hanno avuto la meglio grazie alle reti di Sindoni, Colibazzi e Viggiano oltre ad un’autogol e a due turni dalla fine è quarta con 54 punti. Infine, Bajrami ha firmato l’1-1 esterno del Giovani Fucecchio 2000 con l’Oltrera. Domani sera via alla penultima giornata. Alle 21 a Gambassi il Casenuove riceve La Borra penultimo e alle 20.45 i bianconeri fucecchiesi ospitano il fanalino di coda Montopoli. Sabato alle 15, poi, Calasanzio a Treggiaia e domenica alle 16 Ponzano sul campo del Casciana TermeLari e Ponte a Elsa in casa contro l’Oltrera.