Lazzeretto guarda al futuro. Due grandi novità in vista

Vittoria della Coppa Provinciale di Firenze e play-off nel girone di Pistoia rappresentano un bilancio più che positivo per il Lazzeretto in Terza Categoria. Ed è proprio da qui che la società dei fratelli Caponi, il presidente Giovanni e il vice Ottaviano, intende ripartire per gettare solide basi per il futuro. Due le grandi novità per la prossima stagione. La prima riguarda Roberto Peruzzi, che passa dalla panchina al ruolo di direttore generale al posto di Enrico Silvestri. "Abbiano vissuto un anno importante ma difficile che, sebbene la Seconda Categoria non sia arrivata, ha rappresentato comunque una crescita importante facendoci capire dove dovevamo lavorare per migliorare ancora – spiega Peruzzi –. Da qui la decisione di passare dietro la scrivania, ruolo che per altro ho già ricoperto in passato. Il nostro è un progetto triennale in cui questo gruppo dovrà essere competitivo sempre e ovunque vada, ma con la voglia di migliorarsi. In società abbiamo la fortuna di avere persone che amano Lazzeretto come Giovanni e Ottaviano e tutta la dirigenza, ci trasmettono il vero senso dello sport oltre che cosa significa essere ‘lazzerettano’. Con il mister c’è grande sintonia e crediamo nel percorso".

La seconda novità: alla guida dei biancorossi torna Francesco Guazzini, vincitore con questa maglia di due campionati Uisp da giocatore e altrettanti da allenatore. "Siamo sicuri che mister Guazzini darà al gruppo un idea di bel gioco, coesione e senso di appartenenza – insiste Peruzzi – e da parte nostra avrà sempre il massimo appoggio". Un "sì", quello di Guazzini, che non è però arrivato immediatamente. "È stata una trattativa lunga – conferma il nuovo tecnico – non tanto perché non fossi attratto dal progetto, ma perché ho ricevuto anche altre proposte e ho dovuto vagliarle bene in base alle mie esigenze familiari. Alla fine, però, ho accettato perché a me piacciono le sfide e per me è la prima volta in categoria". Lasciano il club anche il ds Riccardo Governi, il massaggiatore Orlando Beconcini e l’allenatore dei portieri Brando Corsini Quest’ultimo sarà sostituito da Lorenzo Ferri, mentre gli altri dirigenti sono Luciano Cocchini, Simone Vivio, Paolo Porrà e Alberto De Vincentis. "Ripartiamo più carichi di prima – conclude il presidente Caponi – Peruzzi ha sposato in pieno il progetto e, quando ho saputo che Guazzini non continuava l’avventura al Fibbiana amatori, ho subito affondato il colpo. È sempre stata la nostra prima scelta. Adesso stiamo allestendo la squadra per essere competitivi. Parallelamente continuiamo a migliorare il nostro impianto sportivo".

Simone Cioni