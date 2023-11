Le 4 giornate biancorosse. Il clou Grosseto-Pianese

Scattano oggi le "Quattro giornate biancorosse" organizzate dalla società del patron Gianni Lamioni in ricordo del primo anno di gestione della nuova proprietà. Tutte le manifestazioni in programma si svolgeranno all’interno del Centro sportivo di Roselle: lo scopo è quello di coinvolgere e sensibilizzare il "popolo maremmano" sempre più vicino al "Progetto Grosseto". Saranno quattro giorni di avvenimenti ai quali possono partecipare tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Grifone. Stasera, a partire dalle 18,30, ci sarà un apericena Scuola Calcio (2011-2019); domani apericena Agonismo (2005-2010) a partire dalle 19. Sabato con cena, serve la prenotazione, a partire dalle 20 e alle 22 taglio della torta con il patron Lamioni. Domenica , infine, sfilata del Settore giovanile e delle società affiliate, allo "Zecchini" prima del big-match Grosseto-Pianese, partita che varrà come "Giornata Biancorossa". Una partita che, può rappresentare davvero "la partita della verità" anche se siamo soltanto alla tredicesima giornata del girone d’andata. Con una vittoria i biancorossi di mister Bonucelli possono, infatti, riaprire il discorso per il primato: in caso contrario tutto potrebbe diventare più difficile e più complicato per il Grifone anche perché non c’è soltanto la Pianese da prendere in considerazione.