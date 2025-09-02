Le altre di Eccellenza. Sant’Agostino sorride, Mesola a reti bianche

Partenza positiva in campionato per il Sant’Agostino, che dopo gli esperimenti di Coppa sul campo della Comacchiese ha messo in campo l’artiglieria pesante nel match di esordio in Eccellenza contro il Sanpaimola. Mister Biagi ha rimesso tra i pali Costantino e in attacco ha puntato sul trio Lisanti-Simone-Vanzini, e dopo un avvio di partita complicato ha avuto ragione con la rimonta del secondo tempo. Il Sanpaimola è infatti passato in vantaggio dopo appena dodici minuti grazie ad un autogol causato da Fiore, che deviava il pallone nella propria porta dopo un batti e ribatti sfortunato in area.

Bravi i ramarri a non mollare e a mostrare caparbietà nella ripresa, dove i molteplici sforzi si concretizzano al minuto 58: è il solito Roda con il suo micidiale mancino ad impattare il pareggio, e quindici minuti più tardi l’attaccante Simone ribalta definitivamente il match grazie ad una conclusione vincente. Per il Sant’Agostino si tratta di tre punti importanti per partire col piglio giusto ed affrontare con entusiasmo e serenità il secondo impegno in campionato, domenica sul campo del Russi vittorioso a Comacchio.

A Mesola, invece, pareggio a reti inviolate tra i castellani ed il Faenza: la prima parte della gara è giocata a ritmi alti da entrambe le squadre, con grande dinamismo.

Nella ripresa il Mesola (nella foto, Di Bari) cerca di rendersi più pericoloso, ma la sua azione si concretizza in una sola occasione da gol non finalizzata da Davo. Poi, anche complice il gran caldo, i ritmi si abbassano col passare dei minuti e le due squadre sembrano quasi accontentarsi di un pareggio che fa morale in vista del prosieguo della stagione. Per i neopromossi di mister Oscar Cavallari domenica prossima trasferta ostica sul campo proprio del Sanpaimola, appena battuto dal Sant’Agostino ed in cerca di riscatto.

j.c.