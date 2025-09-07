Acquista il giornale
  4. Le altre gare. Cominciano anche le Coppe dalla Prima alla Terza. Tutte in campo con fischio d’inizio alle 15.30

Le altre gare. Cominciano anche le Coppe dalla Prima alla Terza. Tutte in campo con fischio d’inizio alle 15.30

di DAVIDE SETTI
7 settembre 2025
Scatta oggi la Coppa per Prima, Seconda e Terza categoria (ore 15,30), che debutteranno poi in campionato domenica 14 con la prima giornata.

Coppa Prima. Si gioca il primo turno a eliminazione diretta (in caso di parità al 90’ ci sono i rigori): Boca Barco-Campogalliano, Falk-Modenese (’Valli’ di Reggio), Guastalla-Madonnina, San Damaso-V. Libertas, A. Spm-Colombaro, Polinago-Fiorano, Valsa-Lama, J. Finale-Mirandolese, Smile-Nonantola, Ravarino-Rivara, Spilamberto-Solignano, Vis San Prospero-Cavezzo, Appennino-Ceretolese (a Castel d’Aiano). Queste le date degli altri turni: secondo turno 8/10, sedicesimi 3/12, ottavi 21/12, quarti 11/2, semifinali 11/3 e finale 8/4, la vincente sarà la prima in classifica per i ripescaggi in Promozione.

Coppa Seconda. Si gioca il turno preliminare (anche qui rigori in caso di parità al 90’) con in campo 22 delle 27 squadre modenesi, mentre le 5 teste di serie (Corlo, Fox Junior Serramazzoni, Pavullo, San Paolo e Ubersetto) sono state ammesse direttamente al primo turno: Real Dragone-Madonna S., Zocca-San Vito, Maranese-Levizzano, Spezzanese-Consolata (a Ubersetto), Audax-Real Maranello, Piumazzo-Solarese, A. Valli-Concordia, Novese-Villadoro, Carpine-V. Possidiese, Limidi-V. Cibeno e Saliceta-Cabassi. Le 11 qualificate del preliminare e le 5 teste di serie sono sorteggiate per comporre il 1° turno degli ottavi di finale (24/9), poi via con quarti (29/10), semifinali e finale (a inizio 2026) in campo neutro (entrambe le finaliste sono ammesse alla fase regionale).

Coppa di Terza. Anche qui si gioca il turno preliminare con solo 6 delle 35 modenesi in campo (rigori in caso di parità al 90’): Vallata-Forese Nord, Vignolese-Borghetto Sant’Anna e Visport-Gioconda. Le 3 qualificate si uniranno al primo turno (17/9) alle altre 29 per dare vita ai sedicesimi, poi ottavi il 22/10, quarti il 19/11, semifinali e finali a inizio 2026. Oltre alla finalissima (che assegna la Coppa) si gioca anche quella 3°-4° posto che dà il terzo pass per la nuova fase regionale.

