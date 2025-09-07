Le altre gare. Cominciano anche le Coppe dalla Prima alla Terza. Tutte in campo con fischio d’inizio alle 15.30

Scatta oggi la Coppa per Prima, Seconda e Terza categoria (ore 15,30), che debutteranno poi in campionato domenica 14 con la prima giornata.

Coppa Prima. Si gioca il primo turno a eliminazione diretta (in caso di parità al 90’ ci sono i rigori): Boca Barco-Campogalliano, Falk-Modenese (’Valli’ di Reggio), Guastalla-Madonnina, San Damaso-V. Libertas, A. Spm-Colombaro, Polinago-Fiorano, Valsa-Lama, J. Finale-Mirandolese, Smile-Nonantola, Ravarino-Rivara, Spilamberto-Solignano, Vis San Prospero-Cavezzo, Appennino-Ceretolese (a Castel d’Aiano). Queste le date degli altri turni: secondo turno 8/10, sedicesimi 3/12, ottavi 21/12, quarti 11/2, semifinali 11/3 e finale 8/4, la vincente sarà la prima in classifica per i ripescaggi in Promozione.

Coppa Seconda. Si gioca il turno preliminare (anche qui rigori in caso di parità al 90’) con in campo 22 delle 27 squadre modenesi, mentre le 5 teste di serie (Corlo, Fox Junior Serramazzoni, Pavullo, San Paolo e Ubersetto) sono state ammesse direttamente al primo turno: Real Dragone-Madonna S., Zocca-San Vito, Maranese-Levizzano, Spezzanese-Consolata (a Ubersetto), Audax-Real Maranello, Piumazzo-Solarese, A. Valli-Concordia, Novese-Villadoro, Carpine-V. Possidiese, Limidi-V. Cibeno e Saliceta-Cabassi. Le 11 qualificate del preliminare e le 5 teste di serie sono sorteggiate per comporre il 1° turno degli ottavi di finale (24/9), poi via con quarti (29/10), semifinali e finale (a inizio 2026) in campo neutro (entrambe le finaliste sono ammesse alla fase regionale).

Coppa di Terza. Anche qui si gioca il turno preliminare con solo 6 delle 35 modenesi in campo (rigori in caso di parità al 90’): Vallata-Forese Nord, Vignolese-Borghetto Sant’Anna e Visport-Gioconda. Le 3 qualificate si uniranno al primo turno (17/9) alle altre 29 per dare vita ai sedicesimi, poi ottavi il 22/10, quarti il 19/11, semifinali e finali a inizio 2026. Oltre alla finalissima (che assegna la Coppa) si gioca anche quella 3°-4° posto che dà il terzo pass per la nuova fase regionale.

d.s.