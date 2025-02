Le altre. La Cdr è tornata: cinque gol valgono il +10 sul Campagnola

la pieve

LA PIEVE N.: Calzati, Tudini, Passerini (68’ Diallo), Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito, Boriani (63’ Zanoli), Carpeggiani, Cataldo, Margotta (77’ Gilli). A disp.: Ortensi, Erihioui, Pepe, Monaco, Parrini, Gibertoni. All. Barbi

CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo (82’ Consiglio), Marzi, Vezzani (85’ Montanari), Parisi, Ricciotti, Previato, Barilli, Jocic (62’ Mora), Rivi, Carlucci. A disp.: Toumia, Fontanesi, Cortese, Chakir, Vetere, Cavicchioli. All. Manfredini

Arbitro: Cavallari di Finale Emilia

Reti: 2’ Rivi, 18’ Jocic, 29’ e 38’ Timperio, 49’ Margotta

Note: espulso al 58’ Ricciotti per doppia ammonizione, ammoniti Ricciotti, Carpeggiani, Tudini

La Pieve non muore mai e sotto 2-0 col Campagnola ribalta la gara (facendo un favore alla Cdr) e salendo a -1 dai playoff. Al 2’ palla al centro di Jocic dalla sinistra per Rivi che fa 1-0. Al 18’ il 2-0 con un tiro preciso di Jocic dalla sinistra che si infila sotto la traversa. Al 29’ punizione perfetta di Timperio che accorcia. Al 38’ Timperio riceve palla in area da Carpeggiani e pareggia. Al 49’ il diagonale vincente di Margotta supera Vlas per il 3-2, poi i reggiani restano in dieci e La Pieve regge.