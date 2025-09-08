Le altre. La United mette la seconda, bene la Sanmichelese in casa

united carpi

2

montombraro

1

UNITED CARPI: Chiossi, Posponi (67’ Gianasi), Kundome, Gazzini, Paramatti, Amura, Giovannini (82’ Vezzani), Mebelli (59’ Pellacani), Kolaveri (85’ Baraldi), Nadiri, Crispino (82’ De Marino). A disp.: Bordini, Ficarelli, Nappa, Malvezzi. All. Gilioli

MONTOMBRARO: Guerrieri, Hinek G. (74’ CorropolI S.), Sighinolfi G. (59’ Marra), Borri (74’ Dosi), Corropoli D., Bigi, Naini, Sighinolfi A., Momodu, Hinek R., Zattini. A disp.: Cinelli, Gibertoni, Migliori, Magli, Nardi, Pappalardo. All. Antonelli Arbitro: Manzitti di Modena

Reti: 12’ Nadiri, 70’ Zattini, 86’ Gazzini

Note: ammoniti Posponi, Gazzini, Sighinolfi A., Hinek, Pappalardo, Corropoli

Un gol di Gazzini a 4’ dalla fine lascia la United Carpi in vetta e fa piangere il Montombraro. Al 12’ Nadiri porta avanti la United con una bella rete nata da una sponda aerea di Crispino. Dopo alcuni interventi di Chiossi, arriva il pari al 70’ con Zattini, bravo a concretizzare l’assalto ospite. A premiare la squadra è Gazzini: al minuto 86’ si avventa su una punizione battuta sul primo palo da Vezzani e, con un gran tocco d’esterno sul secondo palo, firma il 2-1.