Le altre partite. Guizzo della Mercatellese, crolla il Tavullia

NUOVA REAL METAURO

1

PESARO CALCIO

1

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Berardi, Grossi, Aguzzi (42’st Duro), Fraternali (21’st Thiam), Stefanini (16 st’ Falcioni), Giuliani E., Biondi, Bracci, Boiani. All. Cipolla

PESARO CALCIO: Di Tommaso. Procaccini, Berti, Badioli (20’st Gualandi), Boccioletti, Gambelli (10’st Pangrazi), Montagna, Giovanelli (20’st Scelsi), De Gennaro (33’st Cela), De Angelis (40’st Bolzonetti), Valentini. All. Capomagi

Arbitro: Cittadini di Macerata

Reti: 34’st Valentini, 49’st Falcioni

LUCREZIA

All’ultimo minuto la Nuova Real Metauro mantiene l’imbattibilità raggiungendo il pari contro il Pesaro Calcio. I padroni di casa, sempre alla ricerca del fraseggio, si son fatti imbrigliare dagli avversari i quali hanno disputato una buona gara andando vicinissimi al colpaccio. I gol entrambi nella ripresa: palla sulla tre quarti campo e Valentini ha via libera per infilzare Ciacci. Al 49’ arriva l’ormai insperato pareggio del Real grazie soprattutto all’azione travolgente sulla destra di Duro con traversone in area per l’accorrente Falcioni.