Le altre sfide. Il Livorno si impone. Sambenedettese ko. Guidonia corsaro

La decima giornata del campionato di Serie C, girone B, ha visto andare in scena ieri pomeriggio, oltre Pianese-Bra, le partite Livorno-Sambenedettese, terminata 2-1 e Gubbio-Guidonia Montecelio, con i laziali che hanno espugnato lo stadio Barbetti 0-2. Il turno si era aperto venerdì sera con la sfida Torres-Forli: 0-2 il risultato; una sconfitta che potrebbe costare cara al tecnico Pazienza (l’ex Siena Fini e Sanna i possibili sostituti). Per oggi sono in calendario altri quattro match: alle 12,30 si giocherà Campobasso-Ternana, alle 14,30 Ravenna-Arezzo e Rimini-Juventus Next Gen; alle 17,30 sarà la volta di Pineto Perugia. A mandare in archivio il turno saranno, domani sera, con fischio di inizio alle 20,30 entrambe, le partite Carpi-Ascoli e Pontedera Vis Pesaro. La classifica momentanea: Arezzo e Ravenna 24; Ascoli 23; Forlì e Guidonia Montecelio 16; Ternana, Sambenedettese e Carpi 14; Pianese e Gubbio 13; Campobasso 12; Pineto e Juventus Next Gen 11; Livorno 10; Vis Pesaro 9; Pontedera 8; Torres e Bra 6; Perugia 3; Rimini -2 (-12). Campobasso e Juventus Next Gen hanno una partita in meno (mercoledì alle 14,30 il recupero della sfida).