Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Le altre sfide. Il Livorno si impone. Sambenedettese ko. Guidonia corsaro

Le altre sfide. Il Livorno si impone. Sambenedettese ko. Guidonia corsaro

La decima giornata del campionato di Serie C, girone B, ha visto andare in scena ieri pomeriggio, oltre Pianese-Bra, le...

di ANGELA GORELLINI
19 ottobre 2025
XWhatsAppPrint

La decima giornata del campionato di Serie C, girone B, ha visto andare in scena ieri pomeriggio, oltre Pianese-Bra, le partite Livorno-Sambenedettese, terminata 2-1 e Gubbio-Guidonia Montecelio, con i laziali che hanno espugnato lo stadio Barbetti 0-2. Il turno si era aperto venerdì sera con la sfida Torres-Forli: 0-2 il risultato; una sconfitta che potrebbe costare cara al tecnico Pazienza (l’ex Siena Fini e Sanna i possibili sostituti). Per oggi sono in calendario altri quattro match: alle 12,30 si giocherà Campobasso-Ternana, alle 14,30 Ravenna-Arezzo e Rimini-Juventus Next Gen; alle 17,30 sarà la volta di Pineto Perugia. A mandare in archivio il turno saranno, domani sera, con fischio di inizio alle 20,30 entrambe, le partite Carpi-Ascoli e Pontedera Vis Pesaro. La classifica momentanea: Arezzo e Ravenna 24; Ascoli 23; Forlì e Guidonia Montecelio 16; Ternana, Sambenedettese e Carpi 14; Pianese e Gubbio 13; Campobasso 12; Pineto e Juventus Next Gen 11; Livorno 10; Vis Pesaro 9; Pontedera 8; Torres e Bra 6; Perugia 3; Rimini -2 (-12). Campobasso e Juventus Next Gen hanno una partita in meno (mercoledì alle 14,30 il recupero della sfida).

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su