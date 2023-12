Le altre sfide. L’Asta va a Firenze. Per la Sinalunghese operazione riscatto

Dare continuità all’impresa fatta contro lo Scandicci. E’ questo l’imperativo in casa Asta che nella oggi affronta la Rondinella Marzocco in trasferta. "Dentro lo spogliatoio si è respirato entusiasmo e questo mancava da tempo - ha detto mister Bartoli -. Grazie a questo abbiamo affrontato la settimana in modo migliore". Questi giorni sono stati anche caratterizzati dall’arrivo dell’attaccante Louis Jerome Dième. "Sono contento, è una ricerca che stavamo facendo da settimane. Siamo arrivati a Jerome e adesso c’è competizione in tutti i reparti, questo aumenta la qualità degli allenamenti. Oggi mi aspetto una bella partita. L’allenatore lo conosco, 30 anni fa giocavamo insieme a Firenze e sarà piacevole ritrovarlo. Conosco la sua cultura, troveremo una squadra che gioca a calcio".

Impegno in trasferta anche per la Sinalunghese di mister Pezzatini che con Fiaschi e Chiti in più nel motore va visita al Signa con la voglia di riscattare il ko di sette giorni fa contro la Colligiana. I biancorossi del tecnico Chini invece saranno di scena al ‘Gino Manni’ contro il Terranuova Traiana per uno scontro diretto molto importante per la zona playoff. Gli aretini infatti in classifica sono a più uno su Paparusso e compagni.