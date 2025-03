Le altre Una magia di Rizzo mette le ali al Montombraro

united carpi

0

la pieve

0

UNITED CARPI: Mora, Paramatti, Gianasi, Garlappi, Cinelli, Kundome, Posponi, Coscelli (77’ Amedei), Addae (92’ Baraldi), Nadiri (56’ De Marino), Malagoli. A disp. Malagutti, Crispino, Malvezzi, Mebelli, Mariconda, Pignatti. All. Bonissone.

LA PIEVE: Ortensi, Pepe, Passerini, Zanoli (81’ Gilli), Gobbi, Casarano, Esposito, Erihioui (61’ Montorsi), Carpeggiani, Cataldo, Margotta. A disp.: Calzati, Diallo, Timperio, Monaco, Parrini, Gibertoni, Paja. All. Barbi.

Arbitro: Zaccaria di Faenza Note: espulsi al 70’ Kundome e Paramatti, ammoniti Kundome, Esposito, Nadiri, Carpeggiani, Mora.

Lo United, in 9 nei 20’ finali, prende un punto d’oro con La Pieve. Al 21’ Carpeggiani supera Mora in uscita con uno scavetto, Gianasi salva sulla linea. Al 24’ para Ortensi su Posponi. Al 70’ schermaglie verbali tra Carpeggiani e Kundome e l’arbitro estrae il rosso per il difensore carpigiano, ne nasce un capannello da cui viene espulso anche capitan Paramatti. In 11 contro 9 La Pieve sfiora il gol con Carpeggiani che al 75’ trova la parata di Mora a pelle d’orso in pieno stile pallamanistico. All’84’ un tiro ospite deviato scheggia l’incrocio dei pali, al 90’ Esposito viene fermato ancora da Mora.