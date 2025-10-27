Le altre. United, il rigore della vittoria arriva al 95’
solierese 0 sp.scandiano 1 SOLIERESE: Tosi, Laino (45’st Napolitano), Ligabue, Boschetti, Vignocchi (20’st Berni), Mandreoli, Pagano (27’st Marani), Bozzani (42’st Bartolomeo), Tagliavini (20’st D’Ambrosio),...
solierese
0
sp.scandiano
1
SOLIERESE: Tosi, Laino (45’st Napolitano), Ligabue, Boschetti, Vignocchi (20’st Berni), Mandreoli, Pagano (27’st Marani), Bozzani (42’st Bartolomeo), Tagliavini (20’st D’Ambrosio), Feninno, Dapoto. A disp. Prejmerean, Schirmo, Gianelli, Vaccari. All. Greco.
SP. SCANDIANO: Tarabelloni, Romani, Muratori, R. Ferrari, Valestri, Saetti Baraldi (3’st Mohamed), Bottazzi (28’pt Strozzi), Pederzoli (16’st Leoncelli), Corbelli, Barbieri, Giorgi (42’st M. Ferrari). A disp. Taglini, Lasagni, Saetti, Rinaldini, Capasso. All. Giardina.
Arbitro: Krolikowski di Modena
Reti: 9’st Mohamed Note: al 3’ Feninno si è fatto parare un rigore, ammoniti Laino, Romani, R. Ferrari
Si ferma dopo tre risultati utili la risalita della Solierese. Al 3’ mani in area di Giorgi, ma Fenino si fa parare il rigore da Tarabelloni. Al 13’ Pagano calcia poco alto. Al 23’ Tagliavini servito da Dapoto calcia sul portiere. Nella ripresa Dapoto ci prova con un pallonetto alto. Al 54’ Corbelli si scontra con Vignocchi, l’arbitro lascia correre ed il pallone carambola sui piedi di Mohamed che fa 1-0. All’80 Barbieri centra il palo interno, al 95’ Corbelli in contropiede si divora il 2-0.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su