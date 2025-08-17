Le amichevoli. Tra Urbino e Villa San Martino una gara vera

Agosto tempo di amichevoli per le compagini di Eccellenza e Promozione, sgambature che servono per ritrovare la forma fisica e l’amalgama tra nuovi e vecchi calciatori.

Urbino-Villa San Martino: 2-1. Si è giocato al Montefeltro. Nel primo tempo buon predominio dell’Urbino. Prima è Morelli con un colpo di testa a sbloccare la partita al 16’. Poi Altobello si guadagna e trasforma il rigore del 2-0 al 24’. Nella ripresa tanti cambi e il Villa San Martino si fa preferire per ritmi di gioco. Arriva nel finale anche il gol (di testa) del Villa. Al triplice fischio il rompete le righe per il meritato riposo.

Nuova Real Metauro-K Sport Montecchio Gallo 1-3. Ha aperto le marcature la Nuova Real Metauro con Roberti, poi la K Sport ha prima pareggiato e poi all’ultimo minuto del primo tempo ha realizzato il gol del vantaggio. La terza rete degli ospiti è arrivata su calcio di rigore attorno alla mezzora del secondo tempo.

Queste invece le amichevoli delle squadre di Promozione.

Tre Penne-Lunano 1-3. Ha vinto i ragazzi di mister Manfredini grazie alle firme di Cancellieri, Marta e Prosper. "Il test con il Tre Penne – dice il diesse Matteo Dominici – è stato giocato a buon ritmo nonostante siamo appena all’inizio della stagione. Piano piano la nostra squadra sta iniziando a crescere e i ragazzi si stanno conoscendo meglio. C’è tanto da lavorare ancora e sfrutteremo al massimo le prossime amichevoli". Prossimo test mercoledì 20 in casa dell’Avis Montecalvo.

Vismara-La Fiorita: 0-3. Primo test della nuova stagione per il Vismara Calcio contro un avversario già tonico e con una rosa importante. Comunque, nonostante il gran caldo i ragazzi di Parlani hanno espresso un discreto gioco di squadra e qualche eccellente giocata singola. Le marcature per gli ospiti sono state di Affonzo, Grandoni e Lunade.

Pergolese-Gualdo Fossato: 3-1. Al Comunale di Pergola i rossoblù hanno ospitato l’Atletico Gualdo Fossato, squadra umbra che milita nel campionato di Prima categoria. Rispetto a sette giorni fa contro la Vigor Senigallia, con una settimana di preparazione in più, i ragazzi di Mister Rossi hanno evidenziato buoni progressi. Le reti della Pergolese sono state realizzate da Fraternali (calcio piazzato stupendo) Giudici (rigore) e Franceschelli.

Tavullia Valfoglia-Juniores Nazionale del Fossombrone: 3 a 2. I padroni di casa hanno primeggiato grazie ad una doppietta di Giunchetti e una rete di Sciamanna.

Ostra Calcio-San Costanzo: 3-3.

Amedeo Pisciolini