Le amichevoli: vittoria per 1-0 con il nuovo acquisto. Per Urbino col Lunano è già arrivato Natale

Si sono giocate alcune amichevoli utili a rifinire la preparazione e creare l’amalgama tra vecchi e nuovi calciatori. A Urbania si è giocato il Memorial Baldelli tra i ragazzi di mister Ceccarini e il Tavullia Valfoglia, il risultato ha arriso ai padroni di casa per 3 a 2, le reti durantine sono state realizzate da Fraternali, Catani e Sarli. L’Urbania è scesa in campo con il lutto al braccio per la recente scomparsa di Mario Pierini, una persona che si è spesa per il calcio durantino da giocatore e dirigente.

Urbino-Lunano: 1-0 in gol per i ducali Fiorani nel primo tempo al minuto 38’. Nell’Urbino ha esordito il nuovo acquisto Mario Natale classe 2006 ex Sassuolo e Carpi e lo scorso anno nella Primavera della Reggiana.

Sant’Orso-Real Metauro 208: 3-3 in gol per il Sant’Orso Tanfani (doppietta) e Morbidelli.

Vismara-Pantano Calcio: 3-1. Hanno segnato per i ragazzi del presidente Parlani: Gaudenzi, Matelicani e Renzi, per gli ospiti Ugolini.

Sassocorvaro-Carpegna: 0-0 Finisce a reti bianche la sgambatura tra due squadre che vorranno far bene nei rispettivi campionati.

Atletico Mondolfo 1952-Ostra Calcio: 0-0 anche qui un nulla di fatto riguardo le realizzazioni ma utile per la tenuta atletica e l’assetto tattico.

Cagliese-Sammartinese: 2-2. I padroni di casa allenati da mister Giacomucci dopo il 2 a 0 a suo favore grazie alle reti di Picchi e Maiorano prima subiscono averso la fine del primo tempo le reti di Cecchini e poi (al 90) di Andreini.

Le altre partite. Montefano-Portuali Dorica: 5-0 in evidenza Ferretti con una tripletta, le altre due reti sono state opera di Nardacchione e Stampella. Trodica-l’Elpidiense Cascinare: 5 a 1, ospiti in vantaggio con Biondi ma poi travolti da un autogol e dalle marcature di Ferreira, Spagna, Merzoug e Leo Mario. Gabicce Gradara-Osteria Nuova: 2-3 per gli ospiti in gol Paduano, Baffioni e Silvestri. Cantiano-Real Padule: 2-1 in gol per il Cantiano Hoxha e Duro per gli ospiti Capponi.

am.pi.