Le aquilotte nel derby col Livorno

Derby importante nella serie C femminile di calcio oggi pomeriggio al ’Marchini’ di Castelnuovo Magra. Alle ore 14,30, dirige Gallo di Bologna, si affrontano Spezia Women e Livorno. Aquilotte che con Roberto Morbioni di nuovo in panchina, devono far dimenticare le due brutte sconfitte entrambe per 4-0 contro Lumezzane e Ivrea. Contro il Livorno lo Spezia in campionato vinse 4-0 e in Coppa Italia per ben 8-1. Ma al di la del risultato quello che conta e tornare al successo per sgombrare brutti pensieri di classifica e tentare di agguantare il quinto posto. Da oggi a meta marzo ben quattro partite di seguito. Dopo Livorno, giovedi recupero contro il Baiardo, domenica a Bergamo e il 20 la trasferta di Oristano. Convocate: Aliquò, Barraza, Buono, Ciccarelli, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lovecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Nkamo, Passalacqua, Sansevieri, Scucka e Vacchino. Manca Tumane dopo l’infortunio in Nazionale.

Al seguito la tm Alberti, i dirigenti Pagano e Maarouf H., i collaboratoti Erbetta e Berretti, il preparatore portieri Aliboni e la fisioterapista Caracappa.

M.Z.