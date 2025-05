Le Cerbaie trionfa in Coppa Uisp grazie a Pagliarulo: volo ai regionali

Basta una rete nella ripresa a Le Cerbaie per aggiudicarsi la Coppa Uisp. Nella finale del Cecchi di Limite sull’Arno è Maikol Pagliarulo, subentrato proprio nel corso del secondo tempo, a firmare il gol che ha condannato La Serra. Un successo che, dopo una stagione regolare decisamente complicata e terminata con la retrocessione in Serie A2, consente alla formazione di Mister Giraldi di volare ai regionali. I biancazzurri si prendono infatti il terzo posto riservato alle squadre dell’Empolese-Valdelsa. Gli altri due sono naturalmente i neo campioni del Vitolini e il Real isola, che venerdì scorso si sono giocati il titolo zonale al Carlo Castellani-Computer Gross Arena. Tornando alla Coppa Uisp ecco le due formazioni scese in campo.

Le Cerbaie: Bellucci, Gabbrielli, Macchiaroli, Bianchini, Nelli, Melani, Polimeni, Fall, Guddemi, D’Auria, Spinelli. A disp.: Diolaiuti, Pagliarulo, Congiu. All.: Giraldi.

La Serra: Morelli, Baldini, Buggiani, Cannizzaro, Ceccarelli, Cupelli, Duranti, Gallerini, Guerrini, Maltinti, Palma. A disp.: Fogli, Baronti, Giorgetti, Mannucci, Marcori, Pagni, Veracini. All.: Divito.

Intanto sempre sabato pomeriggio si sono disputate anche le semifinali delle altre due competizioni post-season. Partiamo dalla Coppa del Circondario, andata in scena al Calugi di Cortenuova. Nella prima sfida la Molinese ha piegato 3-2 il Boccaccio grazie alla doppietta su rigore di De Bernardinis e al gol di Furiesi. Al team di Certaldo non sono bastate invece le reti di Jallow e Tani. A seguire, poi, il San Gimignano ha prevalso per 1-0 sul Malmantile United. Decisivo il guizzo di Gelli. Giovedì prossimo alle 21.30 al Pagni di San Miniato Basso saranno quindi Molinese e San Gimignano a contendersi il trofeo. Il giorno dopo alla stessa ora, ma al Biagioli di Santa Maria ad Empoli, Montespertoli-Mastromarco sarà la finale di Coppa Uisp. I primi si sono infatti sbarazzati del Pitti Shoes Montaione con il risultato di 1-0 (match-winner Paciscopi), mentre i secondi hanno battuto 3-1 il Monterappoli con reti di Giraldi e Vai, oltre ad un’autorete (per il Monterappoli ha segnato Marchionni).