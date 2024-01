Le cifre del 2023. I tesserati superano quota 90mila

Sono i numeri a rendere soddisfatto il bilancio di Simone Alberici, perché durante la sua presidenza, il mondo del pallone, così come tutti gli sport, del resto, è finito nel frullatore del Covid, che ha comportato una sorta di stop and go.

La ripartenza del comitato regionale della Figc Lnd è stata positiva: sono 666 le società dilettanti, 84 quelle del Puro Settore Giovanile e 9 quelle professionistiche per un totale di 759.

I tesserati? I dilettanti sono 29.283, nel Settore Giovanile Scolastico (Sgs) arriviamo a 61.531 per un totale complessivo di 90.814.

E le gare? Ancora le sfide tra i dilettanti hanno toccato quota 12.726, nel Settore Giovanile Scolastico 21.494 per un totale di 34.220.