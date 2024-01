Le gare da non sbagliare. Luci su Legnano-Arconatese

Turno infrasettimanale oggi per il campionato di Serie D con match clou sicuramente nel girone B dove allo stadio Giovanni Mari si affrontano alle 14.30 il Legnano e l’Arconatese. Una partita ricca di interesse perché entrambe le formazioni, nelle cui fila militano tra l’altro ex di lusso, hanno necessità di dover tornare alla vittoria per ragioni opposte di classifica.

I padroni di casa lilla, allenati da Zattarin, navigano infatti in posizioni poco invidiabili che vogliono tentare di abbandonare al più presto, mentre gli ospiti oroblù del tecnico Livieri, che da giocatore con il Legnano ha regalato gol e giocate indimenticabili, puntano a riprendersi la testa della graduatoria. Sotto il profilo tattico invece potrebbe vedersi in campo un atteggiamento quasi simile con uno schieramento a specchio tra le due squadre, con i lilla anche loro magari per l’occasione disposti con la difesa a tre guidata da Marco Bianchi, ex capitano dell’Arconatese, ma per questo che non è un derby ma certamente una sfida sempre bella e avvincente tra ‘vicini di casa’ nell’alto milanese è davvero un peccato che per il calendario del campionato ci si trovi a giocare il turno in un giorno feriale, penalizzando il pubblico di entrambe le fedi che avrebbe potuto assistere alla partita non assentandosi dal posto di lavoro. Nel medesimo girone la Varesina, seconda con l’Arconatese, riceve tra le mura amiche il Villa Valle, al Caravagio tocca l’osso duro Caldiero Terme, provvisorio capolista, fuori casa mentre completano il quadro della giornata gli incontri Brusaporto-Casatese, Castellanzese-Virtus Ciserano Bergamo, Clivense-Real Calepina, Club Milano-Pro Palazzolo, Crema-Desenzano, Ponte San Pietro-Tritium, Piacenza-Folgore Caratese (in campo alle 18.30).

Nel girone A la capolista Alcione Milano di mister Giovanni Cusatis è in trasferta dai liguri della Fezzanese, mentre il Città di Varese di Cotta al Franco Ossola riceve il Borgosesia, con l’intento di cancellare l’ultima sconfitta patita in trasferta dalla Lavagnese e la Vogherese di Molluso gioca infine dalla Sanremese con il proposito di lasciare dietro di sé i matuziani coinvolti nella zona più calda della classifica del girone.