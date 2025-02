Le gare di oggi: Casumaro al ’Merighi’ col Monte San Pietro. Centese in montagna. Portuense col Castenaso

Trasferta di montagna per la Centese, che (ore 14.30) salirà l’Appennino bolognese nell’intento di spegnere il Faro. A Gaggio Montano si prevede una partita combattuta, tra una squadra che rappresenta l’orgoglio di un territorio e una Centese affamata di vittoria, in salute, reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque partite disputate e con una crescente consapevolezza della propria forza. Dopo aver raggiunto il Bentivoglio nella griglia playoff, i ragazzi di mister Ciro Di Ruocco vogliono continuare a vivere il proprio momento magico. Una sfida che avrà un sapore speciale per un grande ex: Nicholas Costantini. Dopo aver trascorso tante stagioni da leader con la maglia del Faro, da alcuni anni veste i colori biancocelesti e sarà uno dei protagonisti di questo match.

Sfida salvezza a Portomaggiore, dove la Portuense del nuovo corso targato Alessandro Baiesi affronterà l’Atletico Castenaso, staccato di 5 punti dai rossoneri, che sono un punto sopra la soglia playout ma in crisi di risultati, tanto da indurre la dirigenza all’esonero di Paolo Mariani dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa ad opera dello Junior Corticella ultimo in classifica. Baiesi deve rinunciare allo squalificato Taroni, ma dovrebbe gettare nella mischia Wange, il nuovo che vanta trascorsi nel Mezzolara e nel Fano.

Per quanto riguarda le altre ferraresi, da segnalare il confronto tra Petroniano e X Martiri, sul sintetico di Crespellano, e l’interessante confronto al "Merighi" tra il Casumaro e il Monte San Pietro.