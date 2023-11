Le gare in programma. Il Montefano riceve l’Osimana. Il Chiesanuova a Montegiorgio Questo articolo fornisce una panoramica sui giochi e gli arbitri delle categorie C, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Vengono fornite le partite della 12ª giornata, le classifiche e le partite della 9ª giornata per Eccellenza e Promozione, e della 7ª giornata per Prima Categoria.