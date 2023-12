Le gare in programma nel weekend. La Civitanovese con il Montefano, che derby tra Jesina e Maceratese

Partite e arbitri del weekend in Serie C, Eccellenza, Promozione girone B e Prima categoria girone C.

Serie C. Nel weekend le gare della 16ª giornata. Oggi alle 16.15: Cesena-Juve Next Gen: Bozzetto di Bergamo; Virtus Entella-Pescara: Virgilio di Trapani. Ore 18.30: Ancona-Pontedera: Peletti di Crema; Carrarese-Recanatese: D’Eusanio di Faenza; Gubbio-Spal: Cerbasi di Arezzo; Arezzo-Lucchese: Restaldo di Ivrea. Domani alle 14: Fermana-Torres: Galipò di Firenze; Olbia-Perugia: Giaccaglia di Jesi; Pineto-Sestri: Ramondino di Palermo. Ore 20.45: Vis Pesaro-Rimini: Colaninno di Nola.

Classifica: Cesena, Torres 36; Carrarese 27; Perugia 26; Pineto, Recanatese 22; Pescara* 21; Gubbio, Pontedera*, Ancona 20; Arezzo, Rimini* 18; Virtus Entella* 17; Lucchese*, Olbia* 16; Vis Pesaro 15; Juve Next Gen° 14; Spal, Sestri 13; Fermana 7. ° due gare in meno, * una gara in meno.

Eccellenza. Domani alle 14.30 la 13ª giornata. Castelfidardo-Urbania: Cacchiarelli di San Benedetto; Jesina-Maceratese: Di Palma di Cassino; K Sport Montecchio Gallo-Mcc Montegranaro: Cocci di Ascoli; Montefano-Civitanovese (ore 14 a Recanati): non comunicato; Monturano-Urbino: Laura Mancini di Macerata; Osimana-Chiesanuova: El Mouhsini di Pesaro; Sangiustese Vp-Montegiorgio: Montefiori di Ravenna; Tolentino-Azzurra Colli (ore 15): Pigliacampo di Pesaro.

Classifica: Mcc Montegranaro 24; Chiesanuova, Urbino, Civitanovese 22; K Sport Montecchio Gallo, Montefano 18; Maceratese, Jesina, Urbania 17; Castelfidardo, Tolentino 15; Osimana 13; Montegiorgio 9; Monturano, Sangiustese Vp, Azzurra Colli 7.

Promozione. Nel fine settimana la 13ª giornata alle 14.30: Porto Sant’Elpidio-Cluentina: Uncini di Jesi; Aurora Treia-Monticelli: Ciccioli di Fermo; Elpidiense Cascinare-Appignanese: Valla di Pesaro; Matelica-Casette Verdini: Falgiani di Ascoli; Palmense-Atletico Centobuchi: Bartomioli di Pesaro; Rapagnano-Trodica: Pasqualini di Macerata; Vigor Castelfidardo-Trodica: Crincoli di Ascoli. Domani. Potenza Picena-Sangiorgese Monterubbianese: Tasso di Macerata.

Classifica: Trodica, Matelica, Vigor Castelfidardo 22; Elpidiense Cascinare, Corridonia 20; Atletico Centobuchi, Cluentina, Monticelli 17; Sangiorgese Monterubbianese, Porto Sant’Elpidio 16; Casette Verdini, Palmense 14; Aurora Treia, Appignanese 12; Potenza Picena 9; Rapagnano 8.

Prima categoria. Nel fine settimana alle 14.30 le gare dell’11 giornata. Elite Tolentino-Esanatoglia (ore 15): Lanciani di Macerata; Montecassiano-Camerino: Romani di San Benedetto; Montecosaro-Caldarola: Cercaci di Macerata; Passatempese-Folgore Castelraimondo: Piccioni di Ascoli; Portorecanati-Cingolana San Francesco: Diouane di Fermo; San Claudio-Urbis Salvia: Borrino di San Benedetto; Settempeda-Vigor Montecosaro: Caporaletti di Macerata. Domani. Montemilone Pollenza-Falcor: Ginevra Angelini di Fermo.

Classifica: Settempeda 21; Vigor Montecosaro 20; San Claudio, Portorecanati 19; Folgore Castelraimondo, Montecosaro 15; Montecassiano 14; Passatempese 13, Elite Tolentino 12; Camerino, Pinturetta 11; Cingolana San Francesco, Caldarola 9; Esanatoglia 8; Montemilone Pollenza, Urbis Salvia 7.