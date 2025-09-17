Le giovanili. Pianese, la Primavera è pronta al debutto. Il tecnico Brenci: "Vogliamo fare bene»

Sta per iniziare la nuova avventura della Primavera 4 della Pianese: i giovani bianconeri, dopo la fase di preparazione estiva, contraddistinta da allenamenti intensi e test utili a consolidare l’intesa del gruppo, sono pronti a intraprendere il proprio percorso in campionato con la volontà di far parlare di sé e portare avanti i valori sportivi del club. A fare il punto, a pochi giorni dallo start, in programma sabato, in casa, contro la Cavese, il tecnico Leonardo Brenci (foto): "Siamo una squadra molto rinnovata – dice il mister –. Il gruppo, con solo Sandro Batereanu confermato, è composto da ragazzi saliti dagli Allievi oltre a qualche nuovo innesto. Sono soddisfatto perché alleno giocatori che ascoltano, che si applicano e che lavorano. Ci sono elementi interessanti anche in ottica futura, testimonianza ne è il fatto che qualcuno è già stato aggregato alla prima squadra". "Sono contento, inoltre, che sul nostro lavoro ci sia sempre l’occhio vigile della società – aggiunge – e di vedere in pianta stabile in prima squadra dei ragazzi che l’anno scorso erano con noi. Allenandoci a Piancastagnaio c’è modo di stare a stretto contatto. L’obiettivo che mi pongo è migliorare ognuno di loro e far sì che, come successo l’anno scorso, qualcuno possa fare il suo esordio in C. Un modo per dare lustro a tutta la società". Dell’organico non fa più parte Pallante, ceduto in prestito alla Maccarese.