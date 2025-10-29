Le Giovanili. Poker della Juniores a Sansepolcro. Giovanissimi a valanga sulla Valdorcia

Prosegue, in parallelo a quello della prima squadra, il cammino delle giovanili bianconere. Dopo la vittoria, per 1-4, della Juniores, a Sansepolcro, è arrivato il pareggio esterno degli Allievi con l’Unione Poggibonsese: 1-1 il risultato finale (per i padroni di casa in gol Biotti, per la Robur Ferri). Vittoria roboante quella dei Giovanissimi che si sono imposti 2-10 sulla Valdorcia. Gloria per Aversano, Fedeli, Reka e Pacileo. Classifica Allievi: Colligiana 12; Siena 10; Amiata 9; Unione Poggibonsese e Marciano Robur 7; Asta e Buonconvento 6; Chiusi e Meroni 4; Monteroni 3; Casolese 1; Rosia e Castellina S. 0. Classifica Giovanissimi (in attesa di Torrita-Valdorcia, in scena domani): Siena 12; Sinalunghese, Meroni e Chiusi 10; Mazzola 9; Castellina S. 8; Arezzo Fa e Marciano Robur 6; Asta, Policras Sovicille e Valdorcia 4; Tressa e Torrita 3; Amiata, Bucine B e Fortis Arezzo 0. Sono scese in campo, nello scorso week-end, anche le due squadre femminili bianconere: il Siena Fc ha battuto 3-0, in esterna, la Virtus Livorno, grazie alle reti di Reggio (doppietta) e Damalja. Il Siena Cf è caduto 3-1 in casa con l’Aglianese. La classifica: Tegoleto 16; Siena e Folgor Marlia 15; San Vitale Candia e Firenze City Sud 13; Lebowski 10; Vigor Cf e Aglianese 9; Zenith Prato 7; Carrarese 6; Calcistica Popolare Trebesto 4; San Piero a Sieve 3; Virtus Livorno, Chiesanuova e Siena Cf 0.