Le giovanili. Tre punti in trasferta contro l’Orvietana. Due gare e due vittorie per la Juniores

Due vittorie su due partite giocate: è iniziato con il botto il campionato della Juniores bianconera. I ragazzi di Gill Voria (foto), dopo il poker calato al Trestina nella gara di esordio, hanno conquistato i tre punti anche sabato scorso, sul campo dell’Orvietana; 1-2 il risultato finale del match in terra umbra, dopo un confronto intenso e combattuto. I padroni di casa sono passati in vantaggio, a inizio secondo tempo, con Tittocchia, poi ci ha pensato Pucci, con una doppietta, a firmare il successo senese. I giovani Juniores della Robur guidano così la classifica, a punteggio pieno, insieme al Montevarchi e al Grosseto.

Di seguito i risultati della seconda giornata: Cannara-Sansepolcro 1-3; Montevarchi-Foligno 5-0; Scandicci-Pontedera 3-2; Trestina-Tuttocuoio 2-1; Poggibonsi-Terranuova Traiana 1-1; Grosseto-San Donato Tavarnelle 1-0. A riposare il Follonica Gavorrano. La graduatoria: Montevarchi, Siena e Grosseto 6; Sansepolcro 4; Trestina 3; Terranuova Traiana 2; Poggibonsi, Scandicci e Cannara 1; Follonica Gavorrano, Orvietana, Tuttocuoio, San Donato Tavarnelle, Foligno e Pontedera (fuori classifica) 0. I Ragazzi di Gill Voria torneranno in campo sabato (fischio di inizio alle 16): al Bertoni dell’Acquacalda, per la terza giornata, arriverà lo Scandicci.