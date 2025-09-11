Le giovanili/2. Oltre centotrenta ragazzi in sette squadre. Il quadro completo di tecnici e staff

Sono oltre 130 i ragazzi che quest’anno compongono il settore giovanile bianconero, suddiviso in sette squadre, dai pulcini alla Juniores. Il responsabile del vivaio è, come già annunciato dalla società, Simone Farina.

Gill Voria è il responsabile tecnico, Francesco Cataldo il responsabile amministrativo. A Bruno Melani la responsabilità della segreteria. Il ruolo di match analyst e scouting è coperto da Luca Fineschi, mentre Alessandro Barbieri, già vice allenatore della prima squadra la scorsa stagione, è il coordinatore delle attività di base. Barbieri è anche il tecnico degli Esordienti Under 13. Se, come noto, Gill Voria prosegue la sua avventura all’interno della Robur alla guida della Juniores (Uner 19), Alfons Muca allena gli Allievi (Under 17). Ancora in bianconero anche Massimo Vivarelli, mister dei Giovanissimi A (Under 15). I Giovanissimi B (Under 15) sono invece guidati da Gianni Santi. Luis Maiorino e Alessio Mircio i coach dei Pulcini (Under 11).

Nel nuovo settore giovanile bianconero Luis Maiorino e Giovanni Ferretta sono i preparatori atletici, Andrea Augero e Alessandro Voltolini gli allenatori dei portieri; i dirigenti accompagnatori-team manager: Andrea Braccini, Luigi Vertaldi, Andrea Bocci, Francesco Dell’Omo, Luca Fineschi. Segreteria: Bruno Melani, Luigi Vertaldi, Massimo Tiezzi, Pino Pini; responsabile magazzino: Meris Reka.