Le grandi favorite a un passo dalla finale. Metato e Sconvolts fanno la voce grossa

Arena Metato (campione in carica) e Sconvolts ad un passo dalla finale scudetto. Le grandi favorite della stagione vincono, entrambe 2-0 in trasferta, le semifinali di andata e sognano. L’Arena Metato ha avuto la meglio sul Villa Diletta Bayern Versilia, nella ripresa, grazie agli acuti di De Jesus (rigore) e di Del Sarto. Nel finale Cipollini spreca il rigore del possibile 1-2. Partita però troppo nervosa e che manda su tutte le furie Gianluca Franchi dell’Arena Metato: "È stata una partita fallosa, condizionata da un arbitraggio a senso unico a loro favore. Abbiamo subito ammonizioni sistematiche ed una espulsione, di Di Marco, in 5’. Come se non bastasse, nel finale, dopo il loro fallito rigore un nostro giocatore è stato aggredito da un avversario con un calcio in faccia e ne è nato un parapiglia. Spero che la terna abbia visto bene e non ci penalizzi ulteriormente. Stiamo capendo, purtroppo, che non siamo ben voluti dalle altre squadre ed abbiamo il sospetto che anche qualche arbitro la pensi così". Visibilmente scosso anche Simone Giaconi per gli sconfitti: "Sul campo è stata anche una bella partita, ma è troppo lo sdegno per quello che è accaduto nel post partita. Si è acceso un parapiglia già in campo, dopo che ci hanno esultato in faccia a più riprese, poi ci siamo trovati 30-40 persone con aste delle bandiere addosso nella zona spogliatoi. Una scena tremenda che in 30 anni non avevo mai visto. Una cosa tremenda".

Insomma partita che lascia, lascerà, strascichi. Per fortuna si può parlare di solo calcio nell’altra semifinale, che lo Sconvolts fa sua grazie ai centri di Tarabella e Celi nella ripresa. "Bellissima partita, molto equilibrata, e che abbiamo fatto nostra con grande carattere", commenta Adriano Pasquini dello Sconvolts. "Il calcio è fatto di episodi - dice Mario Limetti della Croce Verde Discobolo -, e questa volta gli episodi sono stati a nostro sfavore. Cercheremo di fare il miracolo al ritorno".

Si sono giocate anche le partite della Coppa Baglini/Rizzo. Nel girone A il Csf Bianchi/Mda batte 4-2 il Ctz Imballaggi (Barsotti, Okala, Borraccino, Capasso/Amoroso, Possenti).

Classifica: Csf Bianchi/Mda 6; Ctz Imballaggi 3; Don Bosco Mazzola 0. Nel girone B il GO I Passi 77 batte 5-2 il Piano di Mommio/Manù (Brandani 2, Ciardelli, Pratesi, Nannini). Classifica: Tdl Soccer 5; GO I Passi 77 4; Piano di Mommio/Manù 0. Infine nel girone C l’unione Quiesa Orange batte 2-0 il Terrinca (Danesi, Granducci) e, sempre per 2-0, l’Hotel Virgina piega la Lube Cucine Viareggio.

Classifica: Unione Quiesa Orange 9; Hotel Virginia 6; Lube Cucine Viareggio 3; Terrinca 0.

Sergio Iacopetti