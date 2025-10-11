Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Le indicazioni arrivano dall’Aiac di Arezzo. Nuovi corsi per allenatori. Sono aperte le iscrizioni

Le indicazioni arrivano dall’Aiac di Arezzo. Nuovi corsi per allenatori. Sono aperte le iscrizioni

AREZZO Il 2026 potrebbe portare in dote nuovi corsi per allenatori di calcio nel territorio aretino. A darne anticipazione è stata...

di MATTEO MARZOTTI
11 ottobre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

AREZZO

Il 2026 potrebbe portare in dote nuovi corsi per allenatori di calcio nel territorio aretino.

A darne anticipazione è stata la stessa Associazione Italiana allenatori di calcio di Arezzo che tramite un post sulla propria pagina Facebook ha informato i propri soci (e non) della possibilità di organizzare sul territorio uno dei corsi di formazione tra Uefa C, licenza D, allenatore dei portieri dilettanti e settore giovanile, Uefa Futsal B.

Tutti coloro che vorrebbero intraprendere il percorso di allenatore sono invitati ad andare sulla pagina Fb dell’assoallenatori di Arezzo e compilare il form indicato.

L’attivazione di uno dei corsi è infatti legata al numero di adesioni che dovranno essere raccolte entro le ore 14 del prossimo 19 ottobre.

Inserendo i propri dati, recapiti e il corso o i corsi che gli utenti vorrebbero seguire, sarà possibile essere ricontattati.

Il consiglio direttivo dell’assoallenatori di Arezzo invita quindi quanti più appassionati a compilare il modulo per manifestare il proprio interesse al fine di attivare i corsi previsti per l’inizio del 2026.

Tra gli ultimi corsisti che hanno preso il patentino tramite la partecipazione ai corsi dell’Aiac di Arezzo figurano anche i nomi degli ex amaranto Luca Castiglia e Filippo Borgogni.

M.M.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su