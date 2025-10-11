Le indicazioni arrivano dall’Aiac di Arezzo. Nuovi corsi per allenatori. Sono aperte le iscrizioni

AREZZO

Il 2026 potrebbe portare in dote nuovi corsi per allenatori di calcio nel territorio aretino.

A darne anticipazione è stata la stessa Associazione Italiana allenatori di calcio di Arezzo che tramite un post sulla propria pagina Facebook ha informato i propri soci (e non) della possibilità di organizzare sul territorio uno dei corsi di formazione tra Uefa C, licenza D, allenatore dei portieri dilettanti e settore giovanile, Uefa Futsal B.

Tutti coloro che vorrebbero intraprendere il percorso di allenatore sono invitati ad andare sulla pagina Fb dell’assoallenatori di Arezzo e compilare il form indicato.

L’attivazione di uno dei corsi è infatti legata al numero di adesioni che dovranno essere raccolte entro le ore 14 del prossimo 19 ottobre.

Inserendo i propri dati, recapiti e il corso o i corsi che gli utenti vorrebbero seguire, sarà possibile essere ricontattati.

Il consiglio direttivo dell’assoallenatori di Arezzo invita quindi quanti più appassionati a compilare il modulo per manifestare il proprio interesse al fine di attivare i corsi previsti per l’inizio del 2026.

Tra gli ultimi corsisti che hanno preso il patentino tramite la partecipazione ai corsi dell’Aiac di Arezzo figurano anche i nomi degli ex amaranto Luca Castiglia e Filippo Borgogni.

M.M.