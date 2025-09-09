Le inseguitrici. Romagnole al top con tre punti sotto. Domenica si gioca

AREZZONella serata di domenica si sono giocate le ultime gare del terzo turno del girone B di serie C. Sono le romagnole Forlì e Ravenna le prime inseguitrici del Cavallino, a tre punti di distacco.I giallorossi hanno infatti sconfitto 3-1 il Bra in casa, mentre il Forlì ha espugnato il "Riviera delle Palme" di San Benedetto del Tronto.Gli altri risultati hanno visto il successo esterno della Ternana sul Rimini (1-4) e quello del Guidonia a Livorno (0-1), mentre il Pineto ha pareggiato 1-1 in casa contro il Pontedera. Intanto, è già cominciata la prevendita per il prossimo turno, quando l’Arezzo domenica sarà impegnato contro la Juventus Next Gen in trasferta. Si giocherà allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria con calcio d’inizio fissato alle ore 12.30. I biglietti sono acquistabili, a partire da un costo di 10 euro, all’interno del sito ufficiale della Juventus, previa creazione di un account sul sito in questione. La prevendita terminerà alle ore 19 di sabato 13 settembre.Si attende una presa di posizione ufficiale dalla Curva Sud Lauro Minghelli, ma è più che probabile che, com’è sempre accaduto negli anni passati, i gruppi organizzati non prendano parte alla trasferta in segno di protesta contro la partecipazione delle seconde squadre di società di serie A ai campionati di serie C. Prevista oggi, infine, la ripresa degli allenamenti dopo due giorni di riposo.