Le interviste bluamaranto. Cristiani fa i punti con le big

Nel Camaiore mancavano ancora Bifini (assenza pesantissima per il lavoro da pivot che sa fare, molto utile nel tener palla davanti per una squadra altrimenti troppo spesso costretta a difendersi) e Kthella, oltre al lungodegente Velani (che era uno dei ben 6 ex Seravezza ora in bluamaranto), ma nonostante la versione “spuntata“ i bluamaranto con sagacia tattica (il 4-2-3-1 iniziale poi ha virato verso un 4-3-1-2 alzando Bigica mezzala destra: sarà la mossa-chiave), grande spirito di sacrificio e pure un po’ di fortuna (che non guasta mai) si intascano 3 punti di platino per morale e classifica. "Ci tenevamo tanto nella nostra prima stagionale al Comunale – confessa il mister bluamaranto Pietro Cristiani – c’era un sacco di gente presente e tanti bambini. Questa vittoria è per tutti loro. La partita ci ha visto rincorrere un Seravezza forte che nel primo tempo ha padroneggiato nel fraseggio. Loro trovavano delle belle trame e noi si fatica ad andare in avanti e nell’andare a prenderli. Lì però ho visto grande maturità nei miei ragazzi. Ci siamo messi lì, con pazienza, cercando di capire come aggiustarci. Nella ripresa invece il Camaiore ha fatto una grandissima partita, che mi ha reso orgoglioso".