Le interviste, Canzi. "I cambi hanno funzionato. Risultato giusto»

Un sorriso a metà. Massimiliano Canzi analizza così il 2-2 contro la Lucchese: "Quando si viene rimontati non la si prende bene, però credo che sia stata una partita che ha espresso un risultato giusto, quindi va bene così. Sicuramente a livello di gioco sviluppato e di possesso palla la Lucchese è andata meglio nel primo tempo ed è stata brava a trovare il gol, anche se stare bassi è stata una scelta nostra. E’ vero che abbiamo sbagliato molto, ma bisogna anche capire gli avversari con che forza ti vengono addosso. Poi nella ripresa i nostri cambi hanno...cambiato le cose, ma d’altronde, come dico sempre, con le 5 sostituzioni una squadra ha la possibilità di modificare parecchio e quindi siamo andati meglio nel palleggio. Comunque se i cambi hanno fatto bene è anche perché gli avversari si erano stancati". Sul fatto che il rendimento esterno sia migliore di quello casalingo (la vittoria al Mannucci manca da 5 turni) il tecnico del Pontedera la pensa così: "Il fatto che abbiamo ottenuto più punti fuori che in casa è una casualità. Devo dire che oggi (ieri, ndr) è stato piacevole vedere una gradinata così piena. Per il resto è stata la partita che mi aspettavo, ma dobbiamo gestire meglio le situazioni sulle palle inattive, dobbiamo essere più bravi, come siamo riusciti a fare a Pesaro. Ma siamo una squadra giovane…". Infine sull’infortunio di Delpupo: "E’ stata una contrattura, il classico colpo della strega, non credo che sia niente di grave".

Con Pontedera-Lucchese ieri si sono giocate anche Olbia-Juventus NG 0-4, Spal-Torres 0-2 e Rimini-Sestri Levante 0-1 che hanno concluso la 30a giornata. Questa la classifica: Cesena punti 74, Torres 65, Carrarese 56, Perugia 52, Gubbio 51, Pescara 44, Pontedera 43, Juventus NG 41, Pineto, Rimini e Arezzo 38, Entella 37, Lucchese 36, Vis Pesaro e Ancona 33, Spal 32, Sestri levante 31, Recanatese 30, Olbia 22, Fermana 20. Stefano Lemmi