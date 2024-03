Le interviste, Canzi. "L’importanza di questa vittoria è fondamentale»

La sua presenza nelle conferenze post-partita non dipende dal risultato della gara, ma di sicuro ieri, nella sala stampa del Benelli, l’allenatore del Pontedera Massimiliano Canzi si è presentato con l’umore più sollevato rispetto agli ultimi periodi.

Il tecnico del Pontedera infatti ha subito evidenziato quanto sia prezioso l’1-0 sulla Vis Pesaro: "L’importanza di questa vittoria è fondamentale, perché venivamo da tre sconfitte consecutive e da un periodo decisamente negativo nel quale prendevamo sempre gol, subendone tantissimi. Per noi è molto importante sicuramente la vittoria per i suoi tre punti, ma soprattutto l’aver fatto una prestazione che credo sia stata convincente. Abbiamo rischiato pochissimo se non su un paio di palle inattive e abbiamo creato tantissimo, dando quell’idea di concretezza che nell’ultimo periodo ci era mancata".

Anche l’autore della rete della vittoria è motivo di soddisfazione per l’allenatore granata: "Il fatto che il gol l’abbia segnato il capitano assume per noi anche un valore simbolico in un momento nel quale da fuori tutti si domandavano come mai c’erano questi risultati negativi. Noi sappiamo benissimo che il gruppo è compatto insieme alla società, quindi che abbia deciso la rete di Marcos (Espeche, ndr) è oltremodo importante".

Canzi ha poi sottolineato la positività della presenza sugli spalti di un gruppetto di tifosi della gradinata nord Diego Savelli: "Hanno dimostrato per l’ennesima volta il loro attaccamento, affrontando questa trasferta soprattutto dopo questo momento negativo. Come ho sempre detto, è nei momenti difficili che si vede l’attaccamento ai colori, alla maglia e con la loro presenza hanno dimostrato grandissimo affetto alla squadra. Per questo li ringraziamo".

Oggi la ventinovesima giornata si conclude con le partite Lucchese-Rimini e Sestri Levante-Spal.

Stefano Lemmi