Le interviste. Ciofi: "Una grande partita. Dobbiamo continuare così»

La rete è per il nonno, scomparso l’anno scorso. Una rete che Jacopo Ciofi (foto) ha inseguito e realizzato, regalando alla Robur tre punti pregiati. "Un tiro che provo spesso – dice il bianconero –, fortunatamente stavolta è entrata. Spero di continuare e migliorare nel cross, oggi ne ho sbagliati tre-quattro… ". "Siamo soddisfatti – dice poi analizzando la gara –. Possiamo sempre fare meglio, ma oggi abbiamo giocato un’ottima partita, contro un avversario valido, molto valido. Abbiamo lavorato bene in settimana e i risultati si sono visti". Peccato per le occasioni, anche stavolta, sprecate. "Abbiamo questo problema che poi un problema non è – afferma il match winner del Malserivisi-Matteini –. Con il tempo riusciremo a finalizzare le quanto creiamo, speriamo in fretta". Sul ruolo. "In fase di non possesso il mister ci chiede di fare i terzini quindici dobbiamo sacrificare e siamo ben disposti a farlo per la squadra: è la seconda partita che non prendiamo gol. Il mio piede? Sono mancino, con il destro devo migliorare. Alla fine ho accusato solo crampi, niente di grave". "Il nostro obiettivo – chiude il bianconero –? Andare avanti di partita in partita, con la giusta ambizione. Le premesse, per quello che si è visto fino a oggi, sono buone, dobbiamo continuare così". Niente ha potuto, sulla conclusione di Ciofi, il portiere dei maremmani, Francesco Pacini: "Avevo due giocatori davanti, l’ho vista all’ultimo, la palla l’ho solo sfiorata – le sue parole –. Il tiro di Lipari deviato sulla traversa è la mia parata più bella degli ultimi due anni. Ci tenevamo a invertire la rotta, ma non ci siamo riusciti. Lo spirito però è stato buono, contro una squadra forte, giovane, di gamba, che può fare un campionato di alta classifica". La ‘rivalità’ con Siena è ancora viva, per il portiere. "Ho giocato sei anni a Poggibonsi, ne sono stato il capitano e ho amato quella maglia in maniera incondizionata. Non è che questo si cancella". Il momento del FolGav, non è dei migliori. "Se guadagni un punto in quattro gare, si deve migliorare. Siamo una squadra forte, dobbiamo prendere consapevolezza".

Angela Gorellini