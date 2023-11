Le interviste. "Felice per la prestazione. Concesso poco»

E’ come sempre l’allenatore Massimiliano Canzi a presentarsi in sala stampa per analizzare il secondo 0-0 di fila: "Se vogliamo diventare una grande squadra, compatibilmente con le nostre possibilità, bisogna accettare questo assioma: quando non si può vincere bisogna non perdere. Ho chiesto ai ragazzi nell’intervallo di non perdere l’equilibrio e devo dire brava alla squadra che ha concesso pochissimo. Sono molto soddisfatto della prestazione, anche se il risultato del campo è l’unico che conta". "Questa – conclude Canzi – è stata una partita molto simile a quella con la Torres, anche se a livello di presenza in campo lo siamo stati di più nella metà campo avversaria. Come eravamo contenti dello 0-0 di domenica dobbiamo essere contenti di questo. Stiamo dimostrando di essere una quadra solida, anche con i nuovi entrati, che mi sono tutti piaciuti molto". Detto che secondo il tecnico nel primo tempo c’era un rigore a favore per un tocco di braccio in area di Rossetti ("Dovrò rivedere l’azione") per i calciatori tocca a Michele Ambrosini, in campo solo nel finale: "Non è arrivata la vittoria e quindi c’è un po’ di amarezza, però dobbiamo pensare che abbiamo fatto una grande prestazione, che non abbiamo sbagliato atteggiamento. La gara l’abbiamo gestita bene, siamo un gruppo giovane che ha voglia di correre e direi che siamo sulla strada giusta. La classifica la guardiamo, ma la vittoria deve essere la nostra motivazione principale soprattutto ora che siamo all’inizio. Il pareggio ci va stretto, per cui dovremo recuperare domenica a Lucca questi due punti persi". La chiusura è con Giovanni Catanese, che ha iniziato in panchina e ha chiuso con la fascia di capitano: "Secondo me la partita l’abbiamo sempre avuta in mano, ci è mancato solo il gol. Avevamo preparato la gara per andare a prenderli alti e così abbiamo fatto. Certo, volevamo vincere, e lo meritavamo, e quindi non siamo soddisfatti in pieno per questo pareggio, che comunque dobbiamo accettare. Anche perché alla fine si è rischiato la beffa".

Stefano Lemmi