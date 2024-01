Le interviste. Gambadori: "I miei ragazzi hanno centrato la partita»

La sua Lastrigiana è riuscita a strappare un punto alla Robur. "Sapevamo di affrontare una grande squadra sotto tutti i punti di vista – ha commentato il tecnico Alessandro Gambadori – e lo abbiamo fatto su un campo al limite della praticabilità. I miei ragazzi hanno centrato la partita, concentrati e anche proponendo qualità, come belle ripartenze, da una è nato il gol. Abbiamo sfruttato al massimo quello che gli avversari ci hanno concesso". E ancora: "Non abbiamo avuto paura – ha detto il mister –. Mi aspettavo una partita simile: sarei presuntuoso a dire che ero certo di passare in vantaggio ma vedendo il coraggio dei miei giocatori, ho pensato che sarebbe potuto succedere di tutto; la partita si era sporcata, soprattutto nella ripresa. Il Siena con i lanci lunghi voleva approfittare di qualche spizzata o di qualche nostro errore, ma non è successo". "Anche per noi è stata la prima volta su questo campo – ha chiuso –, non c’erano i raccattapalle, per noi tempi morti per recuperare".