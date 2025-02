Le interviste. Hagbe: "Nel secondo tempo siamo andati in difficoltà. Due infortuni, sono scontento della mia stagione»

Una brutta distorsione al ginocchio lo ha tenuto oltre un mese ai box. Ieri al Franchi è finalmente tornato in campo, con tutta la sua carica. Il risultato di Siena-Orvietana, però, non è stato quello che Alfred Hagbe (foto) avrebbe voluto. "Nel secondo tempo la partita si è messa sul piano fisico – ha affermato il centrocampista –. Ci sono stati tanti contrasti e noi siamo andati in difficoltà, con gli avversari che ci attaccavano e pressavano. Abbiamo provato in tutti i modi a ribaltare il risultato, ma non ci siamo riusciti".

"Facciamo fatica a concretizzare sotto porta, un po’ anche per sfortuna – ha proseguito il bianconero –. Diamo il massimo e ci lavoriamo, ma non riusciamo a trovare la via del gol, un po’ anche per sfortuna. Le partite, alla fine sono spesso decise da episodi: oggi, parlando di episodi sfortunati, potevano esserci un’espulsione e un rigore per un fallo di mano su un tiro di Cavallari". Sfortunata è stata anche la stagione di Hagbe. "Sono scontento – ha ammesso –, ho avuto due infortuni, il primo uno stiramento da sovraccarico, il secondo da trauma: poteva andare molto peggio ma anche meglio. Ma anche questi fanno parte del viaggio. In generale le cose non si sono messe bene: è normale che abbiano precedenza i giocatori con maggiore esperienza. Ora però sono tornato e spero di aiutare la squadra con il mio agonismo. Bisogna sempre guardare avanti".

Guardare avanti significa a Livorno. "Domenica non sarà una partita come le altre – ha commentato il centrocampista –. Andremo là per vincere, per giocare una bella partita, pur consapevoli che loro stanno disputando un altro tipo di campionato: la distanza è netta, non dobbiamo rincorrerli, ma guardare solo a noi stessi". Il fatto che il Livorno abbia strappato via a tutte le altre squadre, compresa la Robur, l’obiettivo finale, può essere il motivo della mancata continuità che sta caratterizzando il cammino bianconero? "La promozione è stato fin dall’inizio un traguardo fin troppo alto per noi – ha chiuso Hagbe –. Il Livorno ha speso tantissimo e sta provando a salire da due anni, mentre il Siena è ripartito dalle fondamenta. Ma vogliamo fare bella figura e abbiamo ancora tante partite davanti per riuscirci".

Angela Gorellini