Le interviste. Il centrocampista Masini: "In campo spendiamo tanto. Ma ci sta mancando la tranquillità a livello mentale»

Parole di rammarico, al triplice fischio del derby, quelle di Bernardo Masini (foto). "Abbiamo avuto delle occasioni importanti per segnare – ha affermato il centrocampista –, non le abbiamo sfruttate e quando non concretizzi e la partita rimane in equilibrio, può succedere di tutto. E’ stata comunque una bella gara, intensa in cui noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ma il calcio è questo, se non segni non vinci".

Proprio sui piedi del bianconero è capitata una di quelle "occasioni importanti". "Ho chiamato palla a Boccardi – ha raccontato – e lui è stato bravo a darmela con i tempi giusti. Avrei potuto anche stopparla, ma il tiro ci stava. L’ho presa di collo esterno ed è uscita, non di tantissimo. Peccato, ma venivo da 40-50 metri di allungo".

Mister Magrini ha parlato di mancanza di convinzione. "Io credo sia una mancanza di tranquillità – ha affermato Masini –: quando le cose non vanno diventa tutto più difficile. Ci sono stagioni in cui la palla ti batte addosso e va dentro e stagioni in cui, anche da vicino, non entra. Una questione mentale: quando arrivi lì e sai che non stai attraversando un bel periodo, è complicato segnare. Dobbiamo ritrovare questa tranquillità, magari basta un tiro all’incrocio per sbloccarci e concretizzare poi tutte le occasioni".

"Anche il calo avuto negli ultimi minuti – ha aggiunto il numero 28 – credo sia stato di testa. Corriamo tanto, spendiamo tanto, in particolare in alcune zone del campo, a centrocampo e in attacco, e, se la partita rimane in equilibrio, quando si avvicina la fine, subentra un po’ di timore. Qualche contrasto, qualche palla mezza e mezza non siamo stati bravi a gestirla, abbiamo un po’ sofferto. Con cinque cambi c’è a possibilità di dare gamba alla squadra, quindi non penso che si tratti di una questione fisica". A fine gara evidente il malcontento dei tifosi.

"Il nostro atteggiamento non è mai cambiato – ha chiuso Masini –, su input della nuova società, noi li salutiamo prima e dopo la partita. Durante la gara il loro sostegno non manca mai, se non sono soddisfatti, più per il risultato che per la prestazione, ne prendiamo atto. Dispiace che tutto l’entusiasmo dell’anno scorso, che ho vissuto in prima persona, sia andato scemando. L’unione è un fattore importante".

A.G.