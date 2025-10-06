Le interviste. Il presidente Vellini e mister Barontini: "Non molliamo»

Presidente e allenatore del Poggibonsi sulla stessa lunghezza d’onda nel dopo gara. "Nonostante la sconfitta e la posizione di coda dopo sei giornate, non molliamo", afferma Vellini. E mister Federico Barontini: "La prestazione da parte dei ragazzi non è mancata". Una presenza inusuale in sala stampa allo Stefano Lotti per il massimo dirigente dei Leoni. "Rivolgo i complimenti al Prato, ma allo stesso modo mi ritengo abbastanza soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Malgrado i verdetti avversi non ci abbattiamo – spiega Vellini – e siamo al lavoro per recuperare gli atleti alle prese con infortuni. Defezioni che pesano sull’economia di un gruppo anche i nostri giocatori hanno lottato fino all’ultimo". Vellini sottolinea anche la mancata decisione arbitrale su un’azione offensiva del primo tempo viziata da fallo nei confronti di un giallorosso. Poi la parola al tecnico Barontini: "Con un eventuale pareggio non avremmo ‘rubato’ alcunché. Tra l’altro abbiamo subìto il secondo gol del Prato nel nostro momento migliore. Peccato per i gol che prendiamo talvolta in maniera ‘strana’, anche in questa circostanza dai calci piazzati. Episodi che derivano da disattenzione in certi dettagli, situazioni che pure esaminiamo in allenamento". Altre valutazioni del mister del Poggibonsi: "Al di là di tutto, non gira neanche bene ai nostri colori. Il raddoppio del Prato ha avuto origine da un rimpallo e la sfera è terminata sui piedi di Gioè, attaccante dal gran mestiere che ben conosce ogni traiettoria. Serve maggiore ‘cattiveria’ agonistica nella lettura delle azioni chiave della gara. Il Prato, con il Grosseto, è la compagine dall’organico più forte della categoria". Per il Poggibonsi domani la ripresa. Domenica sfida con il Foligno allo stadio Blasone.

Paolo Bartalini