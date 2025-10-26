Le interviste Il tecnico Antonio Calabro è al settimo cielo dopo l’emozionante successo arrivato all’ultimo respiro. "Siamo stati molto bravi a non disunirci mai»

Grande impresa della Carrarese che ha messo sotto una delle grandi del campionato. "E’ un successo che da grande soddisfazione – non ha nascosto Antonio Calabro (nella foto) a caldo in sala stampa – perché raggiunto contro un avversario dal coefficiente di difficoltà elevatissimo. Il Venezia l’anno scorso era in serie A ed al massimo entro due anni ci tornerà sicuramente con questi giocatori. Ci sono stati momenti che abbiamo sofferto la qualità degli avversari ma era preventivabile. Siamo stati bravi a non disunirci mai, a fare una partita da Carrarese. Era necessario una gara di grande sacrificio e l’abbiamo fatta. Abbiamo preso due gol che non mi sono piaciuti perché ci siamo lasciati passare troppo facilmente in verticale ma la squadra ha sempre ribattuto colpo su colpo. Abbiamo commesso degli errori com’è normale che sia ma l’atteggiamento è rimasto quello giusto. Ad esempio non so sul 2 a 2 quante squadre nei minuti finali avrebbero continuato a premere ed a cercare di vincere la partita e quante invece avrebbero provato a gestire il risultato di parità senza rischiare nulla. Nel primo tempo avevamo iniziato bene poi abbiamo preso un gol evitabile. Il nostro pareggio era nell’aria perché avevamo creato occasioni su occasioni. Nella ripresa dopo il secondo gol preso ci hanno messo un po’ sotto ma non abbiamo mai mollato. Sono contento dell’impatto di chi è entrato. Ho visto lo spirito giusto. La sostituzione di Bozhanaj? E’ la cosa che non mi fa gioire appieno perché vorrei che tutti fossero felici. Non è stato facile toglierlo dal campo dopo che l’avevo messo da poco perché lui è una sorta di mio "figlioccio" calcistico. Aveva iniziato benissimo l’anno. Adesso è in un momento negativo ma deve restare tranquillo perché è un ottimo giocatore e lo supererà presto".

"E’ una vittoria importante – ha chiosato Calabro – che ci da grande fiducia ma che dobbiamo essere bravi a metterci subito alle spalle perché martedì andremo a Cesena e ci sarà un’altra partita difficile in un campionato che anche in questa giornata non ha lesinato sorprese confermando tutto il proprio equilibrio".

Gianluca Bondielli