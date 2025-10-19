Le interviste Il tecnico spiega l’arrabbiatura finale causata non dalla prestazione dei ragazzi ma dal rischio di buttare via tutto. "Non abbiamo preso le contromisure ai nuovi entrati»

"Siamo pazzi, siamo pazzi". Non ha lasciato adito a dubbi il labiale di Antonio Calabro (nella foto) “rubato“ dalle telecamere al momento del triplice fischio finale. "Tengo a precisare che la mia arrabbiatura sul finale – ha spiegato il tecnico della Carrarese in sala stampa – non era legata alla prestazione della mia squadra nel complesso quanto al rischio che stavamo correndo di buttare via tutto ciò che di buono avevamo realizzato in un’intera partita nel giro di soli quindici minuti. Siamo stati bravi per settantacinque minuti ad arginare sia le loro individualità che uno stadio bollente ma allo stesso tempo non posso negare che se fosse durata cinque minuti in più magari staremmo parlando di un altro risultato perché la sofferenza sul finale di gara è stata tanta. La Carrarese non ha assolutamente sottovalutato la sfida ma i cambi del Pescara hanno dimostrato quanto sia una squadra completa, ricca di valori. Abbiamo sofferto il loro modo di cambiare strategia a gara in corso senza riuscire a prendere le contromisure ai loro nuovi entrati. Va detto, inoltre, che il Pescara aveva un grande pubblico pronto a spingerlo sempre, in ogni fase del match, proprio come avevo avvertito in conferenza alla vigilia avvisando allo stesso tempo i ragazzi sull’atmosfera che avremmo trovato".

E’ logico che a rimanere sotto la lente di ingrandimento sia la parte finale del match. "Non credo che il risultato sia stato messo a repentaglio da errori tecnici o tattici. Più che altro è già la seconda volta in stagione, alla luce anche della partita contro l’Avellino, che quando subiamo un episodio negativo lo amplifichiamo finendo per abbassare troppo il baricentro così da snaturarci nel nostro modo di giocare. Ad ogni modo abbiamo una rosa giovane, con grandi margini di crescita, che sta già dimostrando grandi qualità. Non posso che essere fiducioso sul futuro che verrà sia per questa squadra, sia per singoli che la compongono. Anche la cura dell’aspetto mentale è un mio compito e per questo una volta tornati al lavoro sarà mia premura parlare con i ragazzi di ciò che non ha funzionato, con la consapevolezza di avere a disposizione un gruppo di calciatori disponibili a seguirmi".

Gianluca Bondielli