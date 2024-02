Le interviste. Il vice Santini:: "La Robur deve tornare al Franchi»

E’ partito dai complimenti alla Robur, il vice allenatore della Rondinella, Daniele Santini (Francini era squalificato). "Il Siena è una squadra quadrata – ha affermato –: che giocatori di categoria superiore si calino così bene in un campionato come l’Eccellenza non è né banale, né scontato. Gli auguro un ritorno non solo in Serie D, ma nei professionisti, perché è lì che una piazza come questa deve stare". "Riguardo la gara – ha proseguito –, abbiamo cercato di mettere in campo i nostri principi, quelli su cui lavoriamo da inizio stagione, e faccio i complimenti ai miei ragazzi per essere stati sempre propositivi, sempre in partita. Perdere non fa mai piacere, contro qualunque avversario; siamo venuti, senza presunzione, per ottenere punti, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Giocare certi incontri è comunque una manna dal cielo, un’esperienza che ci rimarrà dentro". La Rondinella inaugurerà tra poco il nuovo centro sportivo, un investimento, da 1,3 milioni di euro. "Vi auguro di riappropriarvi del vostro stadio – ha chiuso Santini –, questa squadra non può non giocare al Franchi. Sarebbe stato bello anche per noi. La nostra società è ambiziosa e spero che possa rincontrarvi, magari nei professionisti".

A.G.