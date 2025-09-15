Le interviste. La soddisfazione di Noccioli:: "Abbiamo meritato i tre punti»

Un gran bel gol quello con cui la Robur ha di fatto chiuso la pratica Orvietana: a firmarlo, Francesco Noccioli (foto). "Un gol che ci voleva, una vittoria che ci voleva": ha detto l’attaccante bianconero. "E’ rimasta lì una seconda palla rubata da Vari, ho visto che si è aperto uno spazio, ho incrociato ed è andata bene. Sono contento perché è servito a indirizzare il risultato". Alla luce del bel secondo tempo, nessun dubbio sui meriti del Siena. "Sì, abbiamo meritato i tre punti – ha dichiarato Noccioli –. Nel primo tempo l’Orvietana ci ha messo un po’ più in difficoltà, poi nel secondo loro sono un po’ calati e noi siamo riusciti a impostare meglio il gioco. Potevamo anche uscire dal campo con un punteggio più rotondo". "La ripresa, comunque, è stata anche un po’ figlia del primo tempo – ha aggiunto –, in cui abbiamo fatto girare la palla per sfiancare gli avversari. I risultati si sono visti".

In queste prime partite, complice l’assenza di Menghi, che ne avrà ancora per almeno due settimane, Noccioli sta giocando, da ‘falso nove’ (così mister Bellazzini). E lo sta facendo alla grande: se ieri è stato tra i protagonisti in campo, anche all’esordio, contro il Tau Altopascio, è stato lui a guadagnare i due rigori, poi però falliti, assegnati al Siena. "Io mi metto a disposizione del mister della squadra in ogni partita – ha sorriso l’attaccante bianconero –, le decisioni le prende sempre lui, alla fine. Io sono contento, se arriva la vittoria anche meglio". "Sì, in passato avevo già fatto l’attaccante centrale – ha proseguito –, ci avevo giocato qualche volta con mister Magrini al San Donato, in Serie C. E’ un ruolo diverso dal mio, ma è bello e poi far gol è sempre una grande soddisfazione". La Robur è quindi riuscita a vendicare subito la sconfitta incassata al Franchi nella prima giornata di campionato. Una sconfitta sfortunata, decisa da un’autorete. "Era importante vincere, visto che venivamo da una partita giocata anche bene, ma terminata con un risultato ingiusto – ha concluso Noccioli –. Volevamo sbloccarci e anche il gol ci mancava. Adesso dobbiamo continuare su questa strada".

A.G.