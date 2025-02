Le interviste: l’allenatore Menichini. "Abbiamo avuto tutti la reazione giusta»

Leonardo Menichini sa che questa vittoria sul Pineto è una grande opportunità sfruttata a pieno. In sala stampa il tecnico del Pontedera resta comunque concentrato come se si giocasse ancora: "Siamo partiti prendendo questo gol su palla inattiva come si era già successo con la Vis Pesaro, e questo nonostante le raccomandazioni e la voglia di ribaltarla. Però abbiamo preso due gol e questo ci deve far riflettere". L’allenatore granata fa poi un passo indietro e torna all’allenamento di sabato mattina: "Ringrazio i tifosi che sabato sono venuti a incoraggiarci: dedichiamo a loro questa vittoria, perché i giocatori hanno sentito questo incoraggiamento e hanno voluto ancora di più questi tre punti. Questa testimonianza d’affetto che ci hanno rivolto ci ha fatto molto piacere". Quindi sulla partita: "Sono soddisfatto dei tre punti e anche per come li abbiamo ottenuti. Tolti i primi 15’ dove siamo stati in difficoltà, abbiano giocato un’ottima partita contro una grande squadra, molto ben allenata e che nelle ultime 10 gare avevano perso solo a Chiavari. Questo rende merito alla nostra prestazione. Anche perché non era facile ribaltare il risultato, e bisogna stare attenti perché non sempre ci si riesce". Menichini fa i giusti elogi ai suoi giocatori: "Sullo 0-1 la squadra non si è smarrita, sul 2-1 Tonti è stato bravo a impedire a Scaccabarozzi di segnare la rete del 3-1, mentre anche dopo il 2-2 abbiamo avuto la reazione giusta guadagnandoci il rigore. L’unica nota stonata è stata l’espulsione di Vitali, e questo mi dispiace, non tanto per il secondo giallo, ma per il primo, quando ha allontanato la palla. Questo ragazzo sta facendo le cose per le quali l’avevo conosciuto a Monterosi, ha qualità importanti, ma può migliorare. Comunque tutti hanno fatto bene, anche chi è entrato. La classifica ora ci dà più respiro, ma non possiamo fare calcoli né cullarci sugli allori, c’è ancora tanta strada da fare. Il mercato? Vediamo. Zocchi domani (oggi, ndr) va a Milano, ma io sono soddisfatto dei giocatori che ho".

Stefano Lemmi