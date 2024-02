Le interviste: l’analisi dei due tecnici legati tra loro da una profonda amicizia. Rigucci: "Buonissima prestazione dei ragazzi». Malotti: "Ci abbiamo provato fino all’ultimo»

SAN GIOVANNI

Al termine della sfida Atos Rigucci (nella foto) fa un plauso ai suoi per la partita giocata. Un piccolo pensierino ai tre punti lo aveva naturalmente fatto ma il tecnico sorride principalmente per la prestazione sciorinata dalla squadra: "Quando passi in vantaggio è naturale che accarezzi la possibilità di poter portare in fondo il risultato ma alla fine è un punto che accetto molto volentieri perché frutto di una buonissima prestazione, la squadra ha giocato con la grinta giusta contro un avversario tecnicamente superiore e che ha avuto, nella prima parte di gara, due occasioni importanti per passare in vantaggio. Anche da parte nostra sono state costruite un paio di ripartenze ma, alla fine, la partita che dovevamo giocare era questa e faccio un plauso ai ragazzi che, settimana dopo settimana, stanno raccogliendo punti e prestazioni importanti per la salvezza".

Dalla sponda opposta Roberto Malotti parla di pareggio giusto anche se mastica amaro per l’errore grossolano del suo difensore in occasione del calcio di rigore: "Marzierli se è mangiato due goal nel primo tempo ma si è rifatto ampiamente con quella rete che ci ha dato il pareggio che, personalmente, definisco giusto per quanto hanno espresso le due formazioni. Si sono battagliate, hanno dato il tutto e per tutto per cercare di avere la meglio l’una sull’altra ma credo, per quanto visto, che nessuna delle due avrebbe meritato di portare in fondo l’intera posta in palio. Peccato per quell’errore grossolano di Davì in occasione del rigore, è stato molto grave e non doveva accadere. La cosa positiva che posso trarre da questa partita è aver visto un Grosseto che ha giocato per vincere dal primo all’ultimo minuto".

M.B.