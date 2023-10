Le interviste, l’analisi di Canzi. "Un successo che fa davvero bene al morale»

Massimiliano Canzi entra nella sala stampa del Porta Elisa visibilmente soddisfatto, anche se in maniera contenuta: "Queste sono vittorie che fanno bene al morale. Credo che all’inizio ci fosse un rigore su Ianesi ma non ci è stato dato, anche se non l’ho rivisto. In ogni caso non avrebbe avuto senso buttarsi. Alla squadra avevo chiesto umiltà e consapevolezza prima della partita. Umiltà perché giocavamo con una squadra che ha un livello superiore al nostro, ma la consapevolezza è che se facciamo le cose come sappiamo, riusciamo a mettere in difficoltà chiunque. Quindi sono molto contento di questa consapevolezza che ci ha portato a giocare sapendo che avremmo rischiato ancora, ma sapendo pure che il gol lo avremmo fatto. E’ chiaro che se vuoi provare a giocare a calcio qualcosa devi rischiare". Il pericolo più grande corso nella ripresa è nato comunque da un errore di Espcehe: "Fortunatamente è stato bravo Guidi a sporcare il tiro. Credo comunque che gli errori più grandi li abbiamo fatti noi in fase di conclusione e su quello dobbiamo migliorare. Dobbiamo limitare gli errori in fase di non possesso. Questa vittoria ci dà ulteriore consapevolezza, ma il nostro campionato non cambia, fino all’ultimo giorno staremo lì a lottare". Unica apprensione l’infortunio di Nicastro. "Credo – conclude Canzi – che si tratti di una distorsione, speriamo che non sia niente di grave. Perché ho dato spazio a Selleri? Perché se l’è meritato, ecco perché l’ho fatto giocare".

Con cinque partite che si giocano stasera (20,45), Arezzo-Gubbio, Cesena-Carrarese, Perugia-Entella, Sestri Levante-Rimini, Vis Pesaro-Pineto, questa la classifica provvisoria: Torres 27 punti, Cesena** e Pescara 20, Perugia* 18, Carrarese* e Recanatese 17, Gubbio*16, Pontedera 14, Ancona e Pineto** 13, Lucchese* e Spal 12, Arezzo* Juventus NG*, Entella** e Olbia* 11, Vis Pesaro* 10, Sestri Levante* e Rimini* 8, Fermana*7. (** due gare in meno) (*una gara in meno).

Stefano Lemmi