Le interviste. Mauro: "Soddisfatti del punto ottenuto. Ottima la ripresa»

A farsi portavoce dello spogliatoio dell’Orvietana, William Mauro. "Per come si era messa la partita possiamo ritenerci soddisfatti del punto – dichiara il difensore –. Nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più, nella ripresa siamo stati bravi a rimetterla in piedi al cospetto di una buona squadra, di alta classifica e con giocatori forti".

"No, non siamo venuti al Franchi consapevoli che il Siena sarebbe calato nella ripresa – prosegue – direi che l’ottima ripresa giocata è più merito nostro. Anche perché non è la prima volta che mettiamo in difficoltà gli avversari. Ci siamo semplicemente svegliati e per inerzia siamo cresciuti fino a trovare il pareggio".

Mauro, entrato proprio quando l’Orvietana ha girato la partita, ripercorre quindi l’azione che ha portato alla rete di Caon. "Abbiamo preparato la partita sapendo che avremmo avuto spazio sugli esterni. Mi è arrivata una palla dalla destra, l’ho portata, ho calciato a mezzo tra un tiro e un cross, Giammarco è stato bravo a crederci. Dal campo la sensazione era che prima o dopo il gol sarebbe arrivato, stavamo facendo bene".

"Dove vogliamo arrivare – chiude Mauro –? Pensiamo partita per partita. Raggiungiamo i 40 punti, intanto…".

A.G.