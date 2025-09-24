Le interviste. Menichini: "Ci voleva qualche manovra in più»

Quando Scaccabarozzi (al primo gol in questo campionato) ha infilato il pallone dove D’Alterio non poteva mai arrivare, la speranza che il Pontedera potesse uscire indenne dal Liberati sembrava poter diventare realtà. Invece così non è stato e i granata devono mettere a referto la quarta sconfitta dopo sei giornate. Nonostante la sconfitta, l’allenatore Leonardo Menichini è soddisfatto della prestazione offerta dalla sua squadra: "I ragazzi venivano da una prestazione come quella col Campobasso, nella quale dopo mezz’ora era finita la partita, per cui mi aspettavo questo tipo di reazione. La Ternana è una delle squadre più forti del girone, ed è ben allenata. Per sperare di uscire indenni da qui il nostro portiere doveva fare una gara importante e infatti ha compiuto un paio di parate decisive. Da parte nostra abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, chiudere gli spazi e ripartire e infatti la prima palla gol l’abbiamo avuta noi con Vitali, sulla . Ci voleva qualche manovra in più, qualche passaggio in più, invece abbiamo buttato via qualche palla di troppo. Ma questo è anche colpa della situazione, del momento, della classifica, venivano da quattro gol presi in casa e molto pesanti, quindi questo ci ha condizionato".

Per i giocatori è Jacopo Scaccabarozzi a presentarsi in sala stampa. "Abbiamo giocato la partita come l’avevamo preparata – ha iniziato l’autore del gol– perché per noi venire a giocare a Terni non era semplice, soprattutto per una squadra giovane come siamo. Probabilmente dobbiamo ancora calarci in questa categoria, Questo è un campionato impegnativo, ma sappiamo che in Serie C i punti si possono fare su tutti i campi. Siamo venuti qui per portare via punti e per poco non ci siamo riusciti. Peccato, sarebbe stato importante. Sicuramente dobbiamo ripartire da questa prestazione perché quella fatta col Campobasso non ci rispecchia, ma allo stesso tempo dobbiamo anche riprendere a fare punti perché le partite passano".

Stefano Lemmi